Trif: Acordarea voucherelor de vacanţă a scos la lumină spaţiile de cazare. Este cea mai importantă măsură pentru turism

"Acordarea voucherelor de vacanţă a scos la lumină din economia neagră spaţiile de cazare. În acest an, am avut o creştere de aproximativ 10% a numărului de cereri pentru autorizarea spaţiilor de cazare raportat la anul trecut. În Maramureş, în luna mai 2018, am avut o creştere cu aproape 600% a numărului de solicitări raportat la luna mai a anului 2017", a explicat ministrul Turismului.



Bogdan Trif a subliniat, în context, că voucherele de vacanţă au adus încasări şi cifre record cu privire la numărul de turişti şi reprezintă cea mai importantă măsură pe care a luat o un Guvern de la Revoluţie încoace pentru sprijinirea acestui sector.



"Voucherele de vacanţă au adus încasări şi cifre record cu privire la numărul de turişti. Este cea mai importantă măsură pe care a luat-o un Guvern de la Revoluţie încoace pentru sprijinirea acestui sector. Vorbim de aproape 400 de milioane de euro investiţi în acest sector. Voucherele au fost scutite de plata CAS şi CASS fiind impozitate doar cu 10% impozit pe venit. Măsura şi-a dovedit eficacitatea şi va fi aplicată şi în anul următor", a mai spus ministrul de resort.



În acest an, 1,2 milioane de români au beneficiat de vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei/persoană, care nu pot fi folosite decât pe destinaţii interne.



Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), valoarea voucherelor de vacanţă emise în primele opt luni ale acestui an a ajuns la peste 223,6 de milioane de euro, fiind de 7,7 ori mai mare faţă de cea din 2017.



Iunie 2018 a fost luna cu cea mai mare valoare a voucherelor de vacanţă emise, respectiv 125 de milioane de euro.



Valabilitatea voucherelor de vacanţă este de un an de zile.



Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ. Până anul trecut, doar angajaţii din sistemul privat au primit vouchere de vacanţă.