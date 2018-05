Trucuri ca sa faci travaliul mai uşor de suportat

Pregatirea pentru momentul travaliului e bine sa inceapa inca din perioada sarcinii, prin antrenarea organismului. Cu acordul medicului care supravegheaza evolutia sarcinii, este recomandat sa faci miscare, fie ca este vorba de plimbari sau gimnastica usoara ori inot. Exercitiile prenatale, care constau in contractii si relaxari ale muschilor perineali, sunt insa cele mai folositoare, intarind muschii zonei care se va afla... sub presiunea capului bebelusului.

Daca te afli la prima nastere, ar trebui sa stii ca travaliul poate dura, in medie, 12 ore. Pastreaza-ti calmul atunci cand apar primele contractii uterine, localizate in partea de jos a abdomenului. Surmenajul inutil te poate epuiza, iar nasterea te va gasi fara vlaga. Anunta medicul si ramai in legatura cu el, pentru a sti cand e cazul sa pornesti catre maternitate. Pana atunci, gaseste preocupari relaxante, care sa iti distraga atentia: verifica bagajul pe care il vei lua cu tine, rasfoieste o revista, asculta muzica. Poti servi chiar si o gustare usoara, pentru a mentine nivelul de energie. Alege alimente usor digerabile, fara grasimi, si nu incarca stomacul la capacitatea lui maxima pentru ca acest lucru iti poate provoca stari de greata si accese de voma in timpul efortului pe care il vei avea de depus. Nu uita nici de hidratare, mai cu seama ca respiratia accelerata si contractiile musculare produc pierdere de lichide.

