Trucuri care îţi ridică libidoul

Iata cateva modificari ale stilului de viata care te vor ajuta sa-ti imbunatatesti nivelul libidoului.

Planificati mai multe iesiri in oras

Daca pentru voi distractie intr-o sambata noaptea inseamna sa va uitati la filme in timp ce sunteti in pijamale este clar ca viata voastra sexuala are de suferiti. Focul pasiunii poate fi reaprins daca aveti o intalnire in oras, asa cum faceati pe vremuri. Intalnirile nu trebuie sa fie mari evenimente romantice; doar mergeti la un film sau la un restaurant pentru a va readuce aminte de scanteia care exista la prima voastra intalnire. „Daca o bona este prea scumpa pentru voi, roaga un prieten care are la randul sau copii sa-ti tina o seara la el, apoi ofera-te sa-i intorci serviciul intr-o alta seara", a declarat Leah Millheiser, director la Female Sexual Medicine Program at Stanford Hospital & Clinics. Cu siguranta ca si el va avea nevoie de o pauza intr-o zi.

Schimba pilulele contraceptive

Schimbarile hormonale influenteaza puternic libidoul. Iar anticonceptionalele pot reduce productia corpului de testosteron si de aceea dorinta de sex se reduce. Anumite pilule pot cauza chiar durere in timpul sexului.

Insa chiar daca nu folosesti contraceptive orale, faptul ca esti constienta de statusul hormonal te poate ajuta sa rezolvi problemele cu libidoul. Prolactina, produsa in corpul femeilor care alapteaza, scade nivelul de estrogen si testosteron, ceea ce inseamna ca urmasa Evei aflata in aceasta situatie nu mai are chef de amor. In plus, Dr. Millheiser avertizeaza ca si menopauza poate reduce nivelul testosteronului si estradiolului, un tip de estrogen.

Fii atenta si la celelalte medicamente

Verifica medicamentele pe care le ai in casa – tratamentele s-ar putea afla in spatele libidoului scazut. In general, pastilele impotriva tensiunii arteriale ridicate, a refluxului gastroesofagian, anxietate si depresie influenteaza negativ cheful de sex. „Daca o anumita pastila este principala vinovata vorbeste despre asta cu medicul de familie. Este posibil sa-ti prescrie un alt tratament cu efecte secundare mai mici", a declarat Dr. Millheiser.

