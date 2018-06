Trucuri care te întineresc

Apa, elixirul tinereții

Pentru a păstra pielea hidratată și a amâna semnele îmbătrânirii, este indicat să bei 2 litri de apă pe zi. Poți consuma și ceaiuri din plante precum mentă, mușețel, păpădie, dar și ceai verde. Toate conțin antioxidanți care ajută la reducerea ridurilor. Nu uita că alcoolul și cafeaua deshidratează.

Doza zilnică de vitamina C

Vitamina C joacă un rol important în stimularea producției de colagen. După o vârstă, pielea își pierde din elasticitate și fermitate, așa că are nevoie de vitamine pentru a se menține sănătoasă. Alege produse destinate îngrijrii care conțin vitamina C și include în alimentația ta citrice, kiwi, căpșuni, varză și broccoli.

Uleiul de măsline catifelează pielea

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pielea devine mai uscată și mai sensibilă, iar ridurile sunt tot mai greu de estompat. Uleiul de măsline extravirgin conține acizi grași asemănători cu cei care se regăsesc în piele, fiind un hidratant ideal pentru ten. Aplică-l în strat subțire seara, înainte de culcare sau amestecă-l cu 2 lingurițe de zeamă de lămâie pentru îngrijire.

Citeşte şi Uleiurile care îţi menţin pielea tânără

Exfolierea, secretul frumuseţii

Pe lângă alimentație și produse de îngrijire calitative, ideal ar fi să acorzi o atenție deosebită exfolierii tenului. Prin gomaj, îndepărtezi celulele moarte, iar tenul capătă un aspect curat și sănătos. Poți folosi creme exfoliante sau poți prepara un exofliant natural acasă pe bază de bicarbonat de sodiu, zahăr brun, cafea sau făină de porumb.

Trucuri de machiaj

• Alege întotdeauna rujuri în nuanțe deschise. Pentru buze mai pline, poți folosi și un gloss strălucitor deasupra. Nuanțele închise pot dezavantaja o piele matură, deoarece buzele se subțiază cu vârsta.

• Fardul de obraz trebuie să fie în culori calde, precum roz, piersică sau bronz, în funcție de nuanța tenului și aplicat doar într-un singur strat, întrucât creează mai puțin contrast și te face să arăți mai tânără.

• Un ten obosit va arăta mai proaspăt și mai sănătos dacă îi aplici puțin fard iluminator pe pomeți, de-a lungul liniei tâmplelor, pe mijlocul frunții, pe osul nazal, pe bărbie, sub sprâncene, în colțul intern al ochiului și deasupra despicăturii din centrul buzei superioare. Alege un produs care conține particule de sidef și are o textură cremoasă.

• După o vârstă, poți renunța la fondul de ten în favoarea unei creme BB, care să acopere imperfecțiunile. Nu uita de anticearcăn, care trebuie să fie ușor mai deschis față de fondul de ten.

• Aplică un rimel maro, cu efect de alungire a genelor, care să îți contureze privirea, și uită de rimelul negru. Îl poți folosi și pentru conturarea fină a sprâncenelor, însă ai grijă să nu exagerezi.

Exfolierea, secretul unui ten perfect