Trucuri sexuale simple care îl vor face sa innebuneasca de placere

Un „quickie" ca la carte

Cine spune ca o partida rapida de sex rapid nu poate fi intima sau romantica? Faptul ca va doriti unul pe altul atat de mult incat sa va smulgeti hainele de pe voi este o dovada de iubire. Cand ai chef, poti sari peste preludiu si sa incerci diferite pozitii, pana cand atingeti amandoi culmile extazului. Fii spontana, rapida si... obraznica! Adrenalina il va face sa explodeze de placere!

Gaseste-i zonele erogene ascunse

Masajul scalpului este o cale sigura de a-i transmite fiori pe sira spinarii. Saruturi usoare pe clavicula, in spatele genunchilor si usoare gadilaturi pe degetele de la picioare ii vor trimite semnale electrice in intreg corpul.

Fa-i un masaj erotic

Un masaj senzual reprezinta o cale de a-i pune sangele in miscare in timpul unui preludiu lung (si foarte sexy). In mod uimitor, un masaj facut partenerului dupa sex poate creste dorinta pentru runda a doua si te poate pregati si pe tine pentru o insiruire de orgasme.

