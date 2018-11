Tudor Giurgiu, revoltat de gestul unui director din Ministerul Culturii care a "cerşit" invitaţii la premiera "Moromeţii 2"

Giurgiu a scris: "Din nou, despre cerşetorii de invitaţii, din categoria dregătorilor de neam si ţară. Ieri, colegele de la birou primesc un telefon de la un consilier din Ministerul Culturii. Dorea sa vorbească cu “cineva” despre invitaţii la premiera Moromeţii 2 de săptămâna viitoare. Colegele au insistat să trimită un email. Şi vine mailu’: “Salut…, te rog să îmi confirmi cele 4 invitaţii pe numele Ioan Matei la premiera de luni 5 noiembrie de la Sala Palatului”. Am citit şi am ramas perplex: wtf is Ioan Matei si de unde manierele astea? Parcă-l auzeam dispunînd din adîncurile cabinetului către consilier: "Fă şi tu rost de ceva invitaţii, ce stai aşa degeaba? Cum adică nu ne-au trimis? Să ne dea!” Pentru că sunt şef. Şerif. Boss. Pentru că mi se cade".



El a subliniat că directorul, potrivit ultimei declaraţii de avere, are 100.000 de euro şi 75.000 lei în cont. "Vă faceau pe dvs.(sau pe colegii subit pasionaţi de film) 4 belete de 30 lei bucata? Aveam şi mai scumpe dar înţeleg că preferaţi varianta budget", a comentat Giurgiu.



Cineastul a mai explicat şi cu ce se ocupă şeful acestei Direcţii. "M-am uitat pe site să văd ce face Direcţia dvs. Asigură „elaborarea strategiilor şi coordonarea programelor naţionale în multe domenii, între care cinematografie şi audiovizual”. Cică Direcţia se implică în „formularea de propuneri pentru dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale”. Wow! Haţ! Eu n-am citit niciuna care să vină dinspre dvs, nici din 2008 pînă azi, nici înainte. Poate aţi fost superprins cu Cultura Scrisă dar vă spun sigur că pe la noi la cinema, strategiile, soluţiile, legile, tot noi, ăştia, artiştii, producătorii, le-am scris. Văd că tot prin intermediul Direcţiei dvs. festivalurile mari de film din ţară primesc finanţare de la Minister. Aaaa, o să-mi spuneţi „noi îţi dăm bani la TIFF, nesimţitule care comentezi”. Da, ne daţi pentru că merită, pentru că suntem printre cele mai apreciate festivaluri din întreaga lume, pentru ca derulam proiecte educationale si multe altele. Şi dacă tot vine vorba, vă rog încercaţi la anul să semnăm contractul ăla mai repede, că anul ăsta luarea a 5 semnături a durat o veşnicie, de ne prindea Festivalul la uşă".



"În concluzie, nu prea mă simt obligat să vă confirm cele 4 invitaţii. Ba mai mult, vă zic că e o insolenţă. Aşa cum şi la TIFF mă zbat să caut bani privaţi din ţară şi străinătate ca să putem face festivalul la cote înalte, la Moromeţii finanţarea venită de la stat, prin CNC (bani care nu vin de la buget oricum) e cam de pină în 30% din buget, bani luaţi pe credit. Ministerul dvs nu şi-a onorat nici pînă azi obligaţiile asumate contractual pentru finanţarea filmului, via un studio din subordine. Avînd această perspectivă, ce anume credeţi că m-ar fi făcut să vă invit la film? Servilismul? Pupincurismul? Nu mă cunoaşteţi suficient înseamnă. N-am fost nici la chefuri împreună, nu m-aţi felicitat ever pentru vreun succes al unui festival sau film, regizat sau produs de mine. Invităm pe cine vrem noi, domnule Matei. Pe prieteni, pe Ministrul Culturii (de care, trecînd de protocolul firesc, mă leagă şi o veche amiciţie), pe doamna care ne face curat la birou, pe oameni care se zbat să promoveze filmele romaneşti în toată ţara, pe gospodarii din Talpa (Teleorman) care ne-au ajutat să facem filmul la ei în case. Şi vă mai spun ceva – am întrebat cîţiva actori din film de ce vor mai multe invitaţii decît poate era firesc? Domnule director, ştiţi ce mi-au zis? Vor să-şi invite doctorii, cei care au grjă de ei sau de care, poate, o să aibă vreodată nevoie. Le-am dat cîte bilete vor pentru că merită. Dvs meritaţi altceva. Într-o lume normală (ţările scandinave de ex.), gestul dvs ar fi fost incalificabil şi aţi fi plecat din Minister în secunda doi. Pentru delictul de lipsă de bun simţ", a scris Tudor Giurgiu.



Premiera de gală este programată pe 5 noiembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, de la ora 20:00, evenimentul fiind deja sold-out.



Lungmetrajul va rula în cinematografele româneşti din 16 noiembrie.



Filmul este regizat de Stere Gulea, imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, producţia este realizată de Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu, iar în rolurile principale se regăsesc Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paştina, Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa şi Dorina Chiriac.



„Moromeţii 2” este o producţie Libra Film, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Studioului de Creaţie al Ministerului Culturii, în colaborare cu TVR şi HBO România.