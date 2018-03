Tudorel Toader a intrat în posesia protocoalelor secrete dintre SRI şi Parchetul General

Tudorel Toader a primit protocoalele secrete dintre SRI şi Parchetul General. "Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul că după ce am cerut public şi alţi reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem şi că imediat şeful SRI a exprimat acordul, iar ieri după-amiază le-am primit de la parchetul general. Nu vă pot spune (n.r ce conţin) până nu parcurg procedura de desecretizare", a declarat Tudorel Toader după bilanţul ANP.

În urma plenului de marţi, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis o serie de solicitări către instituţiile din ţară, între care se numără şi transmiterea unei cereri către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri şi Inspecţia Judiciară, în vederea comunicării Consiliului Superior al Magistraturii, în măsura în care există, a protocoalelor încheiate cu serviciile/structurile de informaţii, începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Parchetul General anunţa că în urma acestei decizii şi a solicitării Ministerului Justiţiei va transmite protocoalele către minister şi către CSM, lucru care s-a întâmplat marţi.