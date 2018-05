Tudorel Toader: A nu se înţelege că legea din România o scrie GRECO. GRECO arată direcţiile de evoluţie

"Sunt recomandări. Niciodată, în limba română, în buna ei înţelegere, o recomandare nu poate fi obligatorie. Acolo este vorba de recomandări în procedura prealabilă. Noi suntem în faza în care se dezbat legile şi dânşii ne arată standardele spre care trebuie să ne îndreptăm. Nu vă imaginaţi că vine corpul de experiţi de la GRECO şi stabileşte nişte soluţii, după care Parlamentul se duce repede şi le pune în aplicare. Ei dau nişte recomandări, nişte direcţii de evoluţie a legislaţiei, după care vor reveni să vadă modul în care au fost transpuse, preluate", a declarat Tudorel Toader, luni dimineaţă, la sediul ministerului, citat de news.ro.

Ministrul Justiţiei a mai spus că nu GRECO scrie legea în România şi că grupul face doar recomandări şi arată direcţiile.

"Prin urmare, a nu se înţelege că legea din România o scrie GRECO. GRECO arată standardele, direcţiile de evoluţie. Iniţial s-a spus că există un comunicat oficial, care spune: recomandările sunt obligatorii. Eu am scris la GRECO: Daţi-mi şi mie acel comunicat. Nu există. A fost o corespondenţă. Ştiu corespondenţa aceea, am stăruit la două lucruri: Daţi-mi comunicat oficial de la GRECO, nu să-mi citească regulamentul, îl ştiu şi eu, îl ştiţi şi dumneavoastră. Daţi-mi comunicat cu o frază - aţi spus la media din România că recomandarea este obligatorie?. Nu, nu am spus. Regulamentul. Ştim regulamentul şi-l respectăm", a spus ministrul Tudorel Toader.

Regulamentul GRECO, adoptat în prima întrunire plenară din 1999 şi la care s-au adăugat amendamente ultima dată în perioada 19 – 23 iunie 2017, prevede procedurile exacte de funcţionare ale organismului. Documentul este postat pe site-ul oficial al GRECO, în secţiunea de documente cheie. Pe lângă modalitatea de organizare, conducere şi alte chestiuni administrative, Regulamentul prevede procedurile clare de evaluare şi regulile de conformare la recomandări.

Potrivit documentului, "membrii GRECO trebuie să respecte recomandările conţinute în raportul de evaluare şi să le pună pe deplin în aplicare, în termenul stabilit de GRECO". De asemenea, se prevede în mod expres, obligativitatea transmiterii unui raport intermediar, în termen de 18 luni de la adotarea raportului de evaluare, în care să se precizeze stadiul măsurilor dispuse în vederea conformării.

Vineri seară, ministrul Justiţiei a scris pe pagina oficială de Facebook că a solicitat GRECO să transmită şi la Ministerul Justiţiei comunicatul de presă oficial referitor la "obligativitatea" recomandărilor.

"Am solicitat la GRECO să transmită şi la MJ comunicatul oficial referitor la «obligativitatea» recomandărilor din recentul raport, despre care se tot vorbeşte în presă. Răspunsul primit - «Nu există un comunicat oficial, însă se pare că a existat o corespondenţă electronică la nivel de Secretariat»! În aceste condiţii, solicit oricărui deţinător să facă public un astfel de comunicat oficial!", spunea Tudorel Toader.

GRECO a făcut public, în luna aprilie, Raportul referitor la România în care îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii precum şi privind amendamentele propuse pentru legislaţia penală.