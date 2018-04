Tudorel Toader, chemat în Parlament de către PNL pentru a da explicaţii legate de raportul GRECO

Ministrul Justiţiei va da curs invitaţiei, dacă nu va fi în acea zi şedinţă de Guvern sau dacă nu va avea alte întâlniri în program, a precizat senatorul USR, Mihai Goţiu, după încheierea şedinţei de luni a Biroului Permanent al Senatului.



Tudorel Toader a confirmat că se va prezenta în Parlament, scrie Mediafax. Pe 11 aprilie, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii îl vor convoca la "Ora Guvernului" pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a da explicaţii cu privire la raportul GRECO.



"Aţi văzut că Guvernul, într-un final a acceptat să publice raportul GRECO. În concluziile raportului GRECO, cred că puteţi recunoaşte foarte multe dintre obiecţiile pe care PNL le-a formulat faţă de modificările legilor justiţiei şi foarte multe obiecţii pe care le-am avut faţă de comportamentul general al coaliţiei de guvernământ împotriva sistemului de justiţie. Am luat decizia să-l convocăm pe ministrul Justiţiei, în cadrul procedurii Ora Guvernului la Senat, pentru a prezenta domnul Tudorel Toader Senatului şi opiniei publice ce are de gând să facă în funcţia de ministru al Justiţiei, ţinând cont de raportul GRECO, care în mod evident are o legătură directă şi cu ceea ce se întâmplă în mecanismul de cooperare şi verificare şi mai ales în ce măsură este dispus domnul Tudorel Toader ca ministru al Justiţiei să renunţe la girarea asaltului sistematic pe care îl fac formaţiunile de guvernământ PSD-ALDE împotriva independenţei justiţie şi a luptei împotriva corupţiei", a afirmat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.



Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre România în care îşi exprimă ”profunda îngrijorare” faţă de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justiţie adoptate de Parlamentul de la Bucureşti.



”Raportul notează faptul că amendamentele aduse legilor justiţiei adoptate de Parlament în 2017 nu conţin cele mai controversate propuneri prezentate iniţial în vara anului trecut. Cu toate acestea, GRECO este preocupat de potenţialul impact al acestor legi, inclusiv asupra structurii instanţelor şi a procuraturilor. În pofida importanţei şi a sferei largi a acestor reforme, impactul lor nu a fost evaluat în mod corespunzător, iar procesul legislativ a fost, de asemenea, discutabil”, potrivit raportului.



”GRECO cere României să renunţe la înfiinţarea noii secţii speciale de procurori pentru investigarea delictelor din sistemul judiciar. De asemenea, raportul ia notă de controversatul proces, iniţiat în februarie 2018, privind destituirea şefului biroului specializat al procuraturii anticorupţie (DNA), şi îşi reiterează apelul de luare a unor măsuri de protecţie suplimentare legate de procedurile de numire şi de revocare a procurorilor-şefi de către puterea executivă” se arată în document.