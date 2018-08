Tudorel Toader, despre desemnarea procurorului european: Nu ştiu dacă trebuie să vorbiţi la trecut despre Kovesi că-şi dorea

"Eu nu ştiu dacă trebuie să vorbiţi la timpul trecut pentru doamna Kovesi că-şi dorea (funcţia de procuror european – n.r.) şi eu nu ştiu, dacă ştiţi dumneavoastră că nu-şi mai doreşte... Ce trebuie? Urmăm aceeaşi procedură de selecţie şi desemnare a procurorului european. De principiu ştiţi, când am vorbit despre interviul precedent spuneam că nu pot recompensa pe cineva pentru greşelile pe care le-a făcut, cu speranţa că pe viitor nu le va mai repeta. Am vorbit despre procurorul european, până la final de an trebuie să desemnăm procurorul din partea României”, a afirmat Tudorel Toader.



Acesta a afirmat de asemenea că Laura Codruţa Kovesi nu poate fi „scoasă automat” din competiţia pentru ocuparea acestui post, „după cum nimeni nu poate fi introdus din oficiu de drept în această competiţie”.



Ministrul Justiţiei a precizat că România va trebui să desemneze şi un judecător pentru Tribunalul Uniunii Europene, care în prezent se află într-un proces de reformare în cadrul căruia nouă ţări membre UE, între care şi România, trebuie să desemneze câte un judecător în plus.



„Tribunalul este într-un proces de reformare, nouă dintre ţările membre trebuie să-şi desemneze în plus încă un judecător. Noi trebuie să desemnăm judecătorul care va deveni al treilea judecător la instanţele de la Luxemburg. Împreună i-am îndemnat să colaborăm pentru identificarea soluţiei şi candidatului celui mai bun”, a mai spus Tudorel Toader.