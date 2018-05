Tudorel Toader: În tot sistemul sunt unii deţinuţi care sunt folosiţi la servicii complementare

"Nu confundaţi politicul cu juridicul şi nu confundaţi comportamentul sindical cu comportamentul loial, legal, constituţional. Există un program de relocare a deţinuţilor, eu am cerut directorului ANP să echilibreze supraaglomerarea carcerală pentru că în unele penitenciare erau 182%, iar altele... Şi atunci am cerut să se echilibreze. În tot sistemul sunt deţinuţi care lucrează în penitenciar, alţii în afara penitenciarului, supravegheaţi, nesupravegheaţi, în tot sistemul sunt unii deţinuţi care sunt folosiţi la servicii complementare, încât nu este o noutate şi rugămintea mea, când daţi drumul la informaţii din astea, să nu zic alarmiste, întrebaţi şi Ministerul Justiţiei", a spus Toader, la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre scrisoarea deschisă pe care i-au trimis-o sindicaliştii de la Penitenciarul Iaşi în care se precizează că paza este asigurată de deţinuţi.

Sindicaliştii din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi i-au trimis ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, o scrisoare deschisă în care susţin că situaţia nu s-a îmbunătăţit cu nimic în urma vizitelor sale.

"De-a lungul timpului, în Penitenciarul Iaşi s-a investit considerabil, chiar dacă recent a fost nevoie ca deţinuţii din Corpul A să trebuiască să fie mutaţi, pentru că acesta nu mai reprezenta siguranţă. Este nevoie ca aceste investiţii să continue şi penitenciarul să fie adus la standarde europene", se arată în scrisoarea deschisă semnată de Dan Şcarlii, liderul sindicatului din unitatea de detenţie.

Sindicaliştii din penitenciarul ieşean solicită condiţii mai bune şi pentru personal.

"Deşi folosim ilegal deţinuţi pentru paza penitenciarului, avem mii de ore suplimentare şi zile de concediu de recuperat, s-a decis detaşarea unor angajaţi la alt penitenciar, motivat de faptul că prin evacuarea unui număr de deţinuţi raportul deţinuţi - personal s-a modificat. Este nevoie ca detaşările la penitenciarele din zonă să înceteze în favoarea angajării de personal", se mai arată în scrisoare.

De asemenea, sindicaliştii cer ca Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi să rămână în oraş.

"Recent, sub patronajul Instituţiei Prefectului, a fost propusă desfiinţarea penitenciarului şi construirea unor parcuri şi parcări în locul acestuia, deşi fondul problemelor din penitenciare este constituit de lipsa de locuri de cazare pentru deţinuţi. În sute de oraşe mari, Viena ori Munchen, sunt două exemple, penitenciarele funcţionează ca orice altă instituţie, fiind serioase avantaje legate de desfăşurarea activităţilor curente", mai transmit sindicaliştii.

Ei subliniază că este nevoie de resurse şi de un management de calitate.

"Ne exprimăm speranţa că situaţia actuală este una trecătoare, chiar dacă va dura câţiva ani până când capacitatea de detenţie va reveni la parametrii anteriori evacuării pomenite, iar personalul penitenciarului nu va mai fi silit să facă naveta în alte localităţi. Asta, evident, dacă între timp nu se decide politic vânzarea unităţii. Vă rugăm să vă exprimaţi public opţiunea în ceea ce priveşte viitorul Penitenciarului Iaşi. Dacă este nevoie de un penitenciar modern, trebuie ca angajamentul politic în acest sens să fie cât se poate de clar", se menţionează în scrisoarea adresată ministrului Justiţiei.