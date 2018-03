Tudorel Toader le-a propus reprezentanţilor Băncii Mondiale finanţarea unor centre regionale de arhivă

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei, Tudorel Toader s-a întâlnit cu Roby Senderowitsch, Practice Manager, Banca Mondială. La întrevedere au mai participat din partea ministerului Ion Claudiu Teodorescu, secretar general, Andrei Adrian Pană, specialist sistem judiciar, Cornelia Munteanu, responsabil achiziţii, şi Ismail Radwan, Lead Public Sector Specialist, şi Emmaline Holland Gayk Burduja, Operations Analyst din partea Băncii Mondiale.



"În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privind stadiul implementării proiectului 'Îmbunătăţirea Serviciilor Judiciare', atât din punct de vedere financiar, cât şi fizic", se menţionează în comunicat.



Conform acordului de împrumut RO 8695, proiectul are patru componente: îmbunătăţirea funcţionării instanţelor şi instituţiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, îmbunătăţirea activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, îmbunătăţirea activităţii Parchetelor şi managementul proiectului.



Ministrul Justiţiei a avansat posibilitatea finanţării prin proiect a unor centre regionale de arhivă construite la nivelul fiecărei Curţi de Apel.



Proiectul "Îmbunătăţirea Serviciilor Judiciare" a început la data de 3 august 2017, se desfăşoară pe o perioadă de şase ani şi are un buget de 65 milioane euro.