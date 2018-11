Tudorel Toader: Raportul MCV are iz politic şi dublu standard. "Este cam mult să ceară suspendarea legilor"

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că raportul MCV "are iz politic, multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile", dând exemplu situații similare cu cele din prezent, criticate in raportul MCV, la care Comisia Europeană nu s-a opus in trecut.

"Raportul, in opinia mea, si imi pare rau sa spun, de când sunt ministru al Justitiei, nu am lipsit de la nicio dezbatere, toate dezbaterile despre cele 12 recomandari au trecut prin filtrul de la Ministerul Justitiei. Tind sa cred ca acest raport are iz politic,are multe interese, foloseşte standarde duble si se raporteaza la obiective mobile, miscatoare. Va amintesc un lucru, erau 4 recomandari, ulterior au ajuns 12, acum s-au mai adaugat 8, vom avea 20 de recomandari, mobile si standard dublu. In 2012 era o modificare la legile justitiei privind competentele referitoare la actiunea disciplinara, era bine, a fost apreciata masura, se raporta la judecatorii si procurori, iar Ministerul Justitiei avea o competenta mai larga decat de a sesiza si era bine. Azi, dupa 6 ani, Ministerul Justitiei are doar competenta de a sesiza Inspectia Judiciara, se raporteaza numai fata de procurori si nu mai e bine. Acelasi lucru nu poate fi bun in 2012 si sa nu fie bun in 2018. Nu cu multa vreme in urma, un procuror de rang inalt era numit cu aviz negativ de la Sectia de Procurori, a fost bine, nimeni nu s-a ingrijorat, independenta procurorilor a fost respectata. Azi ni se cere nici mai mult, nici mai putin decat ca avizul sa devina obligatoriu, ceea ce iarasi, la un interval scurt de timp, putem observa abordari diferite", a declarat Tudorel Toader.

"Noi ne uităm la fiecare recomandare în parte. Îi dăm vocația juridică pe care o are. Să nu vă imaginați că o recomandare poate să aibă putere peste legea națională. Da, le luăm în considerare, le evaluăm prin această grilă pentru că eu personal, nu ca ministru, ca jurist, am mari semne de întrebare ca în MCV să ni se spună suspendați aplicarea legilor. Este cam mult și iese din procesul MCV", a mai declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, l-a contrazis pe Augustin Zegrean, fostul său coleg de la Curtea Constituţională, care afirmase că, în baza articolului 148 din Constituţie, România este obligată să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia, din raportul MCV.

"Legiuitorul roman are aceasta libertate de a legifera. Sa nu imi spuna cineva ca o recomandare trece peste o decizie a CCR. Semantica termenul arata ca recomandarea nu este obligatorie. Obligatorii sunt standardele europene. Este obligatoriu procesul ireversibil de legiferare. Eu nu as vrea sa raspund intrebarilor care sunt nepotrivite. De asta nici nu am iesit aseara public, pentru ca foarte multi prind aceste momente incinse ca sa exprime parerile lor mai putin documentate. Spunea cineva care are studii judice, dar nu avea acoperire in ceea ce spunea, ca recomandarile Comisiei de la Venetia trebuie respectate cu prioritate, facand referire la articolul 148 din Constitutie, care spune ca normele juridice din tratate si conventii trebuiesc aplicate cu prioritate. Nu trebuie sa fii mare jurist. Nici nu trebuie sa fii jurist sa intelegi ca de la Bruxelles vine o comisie din 3-5 experti, fac raportul acesta si formuleaza niste recomandari. Nu va imaginati ca 3-5 specialisti vin in Romania si recomandarea lor devine mai puternica decat deciziile CCR, nu devin legiutori", a declarat Toader.