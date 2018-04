Turcan: Execuţia bugetară pe primul trimestru arată că veniturile sunt mai mici cu 3,5 miliarde lei faţă de cele prognozate

”Va publica oare Ministerul Finanţelor astăzi execuţia bugetară pentru primul trimestru? Pe data de 25 a fiecărei luni, Ministerul Finanţelor Publice ne-a obişnuit să publice datele privind execuţia bugetară. În lunile ianuarie şi februarie din 2018, domnul Teodorovici a început să se abată de la această regulă şi să întârzie publicarea datelor bugetare. Oare de ce? Din informaţiile noastre veniturile la buget după primul trimestru sunt mai mici cu 3,5 miliarde lei faţă de ceea ce s-a programat prin Legea bugetului pentru 2018. Astfel, încasările bugetare din TVA sunt mai mici -1,3 miliarde lei şi cele din accize sunt sub estimări cu -850 de milioane lei”, susţine Raluca Turcan.



Ea spune că Eugen Teodorovici s-a lăudat în faţa FMI că veniturile bugetare pentru primul trimestru din 2018 sunt la cel mai ridicat nivel din perioada post-criză.



”Ar fi foarte bine să fie aşa, dar vrem să vedem şi noi cifrele! Să sperăm că domnul Teodorovici nu va manipula şi nu va mai compara veniturile din anul 2018 cu cele din 2017, pentru a demonstra foştilor miniştri ai finanţelor de la PSD că domnia sa are performanţe mai bune decât Viorel Ştefan şi Ionuţ Mişa! Domnul Teodorovici să compare veniturile din 2018 cu ceea ce s-a obligat Guvernul PSD-ALDE să realizeze în anul 2018! Aşa se va vedea cel mai bine inutilitatea majorării accizei, faptul că Split TVA nu a adus bani suplimentari la buget şi că proiectul de confiscare a banilor din Pilonul 2 este justificat de lipsa banilor la buget pentru majorarea pensiilor”, continuă prim-vicepreşedintele PNL.



Raluca Turcan precizează că, dacă Teodorovici are datele despre buget şi ar trebui să le aibă, ar fi corect ca ele să fie cunoscute şi de către contribuabili.