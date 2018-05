Turcia îi cere consulului general al Israelului la Istanbul să părăsească ţara

Potrivit agenţiei Anadolu, Ministerul Afacerilor Externe al Turciei i-a cerut consulului israelian la Istanbul, Yossi Levi Safri, să părăsească teritoriul Turciei "pentru o perioadă", după ce i-a cerut cu o zi înainte acelaşi lucru ambasadorului israelian la Ankara, pe fondul tensiunilor puternice între cele două ţări, după ce aproape 60 de palestinieni au fost ucişi de forţele armate israeliene în Fâşia Gaza.



Replicând sancţiunii diplomatice turce împotriva ambasadorului său la Ankara, Israelul a ordonat marţi consulului general turc la Ierusalim să părăsească ţara temporar, potrvit Agerpres.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, provenit din mişcarea islamo-conservatoare, s-a plasat în fruntea atitudinilor de reprobare la adresa Israelului după carnagiul de luni din Fâşia Gaza, acuzând Israelul de "terorism de stat" şi "genocid" şi rechemându-l pentru consultări pe ambasadorul turc de la Tel Aviv.



Netanyahu a replicat criticilor lui Erdogan, afirmând că nu are de primit "lecţii de morală" de la preşedintele turc. "Erdogan se numără printre marii suporteri ai Hamas şi nu încape îndoială că înţelege perfect terorismul şi masacrele. Îi sugerez să nu ne dea lecţii de morală", a afirmat Netanyahu.



Reacţia premierului israelian a provocat o ieşire de o mare violenţă din partea lui Erdogan, care a calificat Israelul drept "stat de apartheid" şi l-a acuzat pe Netanyahu că "are sânge palestinian pe mâini", potrivit Agerpres.



Această escaladare a tensiunilor riscă să submineze fragila normalizare a relaţiilor pe care cele două ţări au lansat-o în 2016 după o gravă criză diplomatică declanşată de un raid israelian împotriva unei nave a unui ONG turc ce se îndrepta spre Fâşia Gaza în 2010, potrivit Agerpres.



La apelul diferitelor organizaţii, sute de manifestanţi au protestat marţi în faţa consulatului israelian de la Istanbul. Fluturând drapele turce şi palestiniene, ei au strigat în cor "blestemat fie imperialismul american" sau "Israel, cară-te".

O manifestaţie, care se anunţă de proporţii, ar urma să aibă loc vineri la orele 12:00 GMT la Istanbul, la apelul lui Erdogan, sub sloganul "Stop opresiunii".