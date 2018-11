TURNEUL CAMPIONILOR. Roger Federer, a 15-a oară în semifinale. Elveţianul a câştigat grupa "Lleyton Hewitt"

TURNEUL CAMPIONILOR. Roger Federer (37 ani), care şi-a luat revanşa în faţa lui Anderson după înfrângerea suferită anul acesta în faţa sud-africanului, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, rămâne astfel în cursa pentru câştigarea celui de-al 100-lea titlu din cariera sa.



Elveţianul a atins cu această ocazie pentru a 15-a oară semifinalele Turneului Campionilor, în cele 16 participări (record) la acest eveniment de final de sezon din circuitul ATP.



TURNEUL CAMPIONILOR. Jucătorul din Ţara Cantoanelor, cu 20 de trofee de Mare Şlem în palmares, debutase cu stângul la această competiţie, fiind învins surprinzător de japonezul Kei Nishikori, duminică, însă a reuşit ulterior să revină în cursa pentru calificare graţie victoriei în faţa austriacului Dominic Thiem.



"Am jucat un tenis bun astăzi, sunt fericit. A a fost o grupă 'fun', cu jucător foarte diferiţi şi sunt încântat că am ajuns în semifinale", a declarat Federer după meciul cu Anderson.



În celălalt meci din Grupa "Lleyton Hewitt" disputat joi, austriacul Dominic Thiem s-a impus cu 6-1, 6-4 în faţa japonezului Kei Nishikori, ambii jucători fiind eliminaţi de la Turneul Campionilor.



Vineri au loc ultimele două partide din Grupa "Guga Kuerten": Alexander Zverev (Germania) - John Isner (Statele Unite) şi Novak Djokovic (Serbia) - Marin Cilic (Croaţia).



Djokovic, numărul unu mondial, este deja calificat în semifinale, în timp ce Zverev (nr.5 ATP) are nevoie de o victorie în faţa lui Isner (nr.10) pentru a-şi asigura la rândul său biletul pentru penultimul act al competiţiei.