Tuse seacă? Tuse umedă? Ce să faci când tusea nu mai trece, în funcţie de tipul ei

Tratament tuse acasa

Consuma multe lichide sau foloseste un umidificator sau vaporizator pentru a alina un gat iritat si a elibera mucusul. Reazama-ti capul pe doua perne noaptea si consuma putina miere inainte de a merge la culcare. Studiile au aratat ca mierea ajuta la vindecarea tusei. Nu da miere copiilor sub 12 luni.

Tratament tuse umeda

Daca elimini mucus cand tusesti cauta solutii pe a caror ambalaj apare cuvantul expectorant. Acestea elibereaza mucusul astfel incat sa-l poti elimina. Daca cand tusesti o faci cu mult mucus, mergi la doctorul de familie care sa-ti recomande tratamentul potrivit. De asemenea, vorbeste cu medicul in cazul in care te confrunti cu pneumonie, astm. Nu da medicamente copiilor sub 4 ani inainte de a vorbi cu medicul pediatru.

Tratament tuse uscata

Te poti confrunta cu o tuse uscata, in cazul unei raceli sau a unei gripe, sau daca ceva iti irita gatul (precum praful sau fumul). Un tratament antituse iti poate fi de ajutor. In plus, acesta te poate ajuta sa dormi mai bine. Dropsurile impotriva tusei te pot scapa de senzatia ca ai ceva in gat si ca trebuie sa tusesti. Nu da astfel de dropsuri copiilor mai mici de 4 ani.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.