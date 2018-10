Tusea la copii. Cauze, tipuri, soluţii. Ghid complet pentru părinţi

Dar uneori tusea persistenta a copiilor anunta o infectie in organism din pricina unui virus responsabil cu raceala sau poate indica si o problema de sanatate mai serioasa, indeosebi daca copilul are probleme cu respiratia. De aceea, in destul de multe cazuri in care copilul tuseste, este bine sa il vada si un medic.

Este rolul tau de parinte sa intelegi cat mai multe despre tipurile de tuse, ce inseamna fiecare, de la ce afectiune vin, ca sa realizezi cum sa iti ingrijesti copilul in timpul si dupa o viroza respiratorie in care apare si tusea neplacuta, dar si cand e cazul sa te duci negresit la medic cu cel mic.

Tusea la copii. Care sunt afectiunile sau cauzele ce stau la baza tusei ?

– Rinitele alergice (febra fanului): tuse, nasul care curge, congestie nazala, stranut, ochi aposi si care te mananca. Poate fi sezoniera.

– Astmul: copiii cu astm tusesc de regula sau suiera in timp ce se joaca, in timpul unui efort fizic sau dupa el sau dupa ce au fost expusi la aer rece si pot avea o tuse nocturna uscata, neproductiva.

– Bronsiolitele: o infectie virala care cauzeaza un suierat al respiratiei, tuse si dificultate evidenta in a respira, in special la copiii mici si foarte mici. Apare dupa ce copilul a avut o raceala timp de cateva zile.

– Bronsitele: o boala virala care de regula incepe cu simptome de nas curgator si tuse, ce se inrautateste gradual dupa trei-patru zile, iar copilul poate dezvolta o tuse intensa, neproductiva, uscata, tusind continuu. Tusea se accentueaza si poate deveni productiva si copilul poate avea o stare de febra scazuta (in jur de 37,5) si un nivel mai scazut de energie. Simptomele dispar gradat in 5-10 zile si, fiind boala virala, nu raspunde la antibiotic. Medicii mai recomanda totusi antibiotic pentru a evita efectele unei suprainfectii bacteriene cauzata de secretia excesiva de mucozitati.

– Tuse astmatica: aceasta este o forma de astm in care copiii doar tusesc si nu au suierat. Acestia au o tuse neproductiva care se inrautateste noaptea; este agravata de activitatea fizica si de aerul rece, poate fi sezoniera si raspunde la tratamente cu bronhodilatatoare care sunt folosite de regula pentru tratarea astmului.

– Crup: afectiunea este cauzata de un virus care produce o tuse foarte caracteristica, ca un latrat ascutit. De regula incepe in mijlocul noptii, in special la copiii mai mici, si poate cauza dificultate la respiratie.

