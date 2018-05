Ultima ora! Detalii despre starea lui Viorel Lis: "Mă bucur că nu a paralizat"

Fostul primar si sotia lui au aflat ulterior de la medici ca diagnosticul este accident vascular cerebral. Viorel Lis a ramas in spital si a fost supus la mai multe investigatii medicale.

Oana Lis a dezvaluit acum ca Viorel a fost externat, iar starea lui este buna.

“Viorel s-a externat de vreo două zile şi acum este acasă. Este bine, vorbeşte, mă bucur că nu a paralizat! Când a ajuns în spital medicii au decis că trebuie să îi facă toate analizele, aşa că a ieşit de acolo, în urma investigaţiilor, cu mai multe boli de câte ştia.

Acum trebuie să mănânce mâncare gătită, are interdicţie la zahăr (n.r. are şi diabet). Este mai dificil, dar mergem înainte! M-am speriat foarte tare când am văzut că soţul meu are o criză de epilepsie. Am început să plâng şi nu mă mai puteam opri. M-am rugat la Dumnezeu în acele momente să trăiască şi să poată vorbi", a spus Oana Lis pentru Click.ro.