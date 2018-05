ULTIMA ORĂ. Rusia trimite nave militare ruse, echipate cu rachete de croazieră Kalibr. Se aşteaptă reacţia SUA

''În acest an, din cauza menţinerii ameninţării teroriste în Siria, navele noastre echipate cu rachete de croazieră 'Kalibr' vor patrula în permanenţă în Marea Mediterană'', a declarat Putin, adăugând că, în general, pentru acest an sunt planificate 102 marşuri (de antrenament) ale navelor şi submarinelor ruseşti.



Putin a elogiat ''acţiunile precise şi bine coordonate ale navelor şi submarinelor ruseşti în timpul operaţiunii din Siria şi loviturile cu rachete de croazieră care au provocat pagube importante teroriştilor'' în Siria.



La sfârşitul lunii ianuarie, nave şi submarine ruseşti au lansat circa 100 de rachete Kalibr asupra unor ţinte ale jihadiştilor în Siria, conform agenţiilor de presă ruse.



În acelaşi timp, preşedintele rus a cerut conducerii marinei ruse să ''consolideze componenta navală a forţelor strategice nucleare, ceea ce va spori rolul flotei în asigurarea descurajării nucleare''. El a subliniat că un obiectiv major rămâne dezvoltarea unor grupări navale multifuncţionale care să contracareze ameninţări militare pe mare la adresa Rusiei, potrivit TASS.



În acelaşi timp, Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua să-şi doteze marina cu noi echipamente în cadrul programului de înzestrare a armatei ruse cu armament modern.



Conform experţilor ruşi, rachetele Kalibr, cu rază mare de acţiune, seamănă îndeaproape rachetelor de croazieră americane Tomahawk, dar sistemul rusesc este mai recent, el cuprinde rachete mai variate, inclusiv supersonice, antinavale şi altele.



Rusia dispune de două baze militare în Siria, ambele echipate cu sisteme sofisticate de apărare antiaeriană - o bază navală la Tartus, nu departe de graniţa cu Libanul, şi una la Hmeimim, la nord de Latakia.



Moscova intervine militar din septembrie 2015 în sprijinul forţelor regimului lui Bashar al-Assad şi împotriva grupărilor jihadiste.



Intervenţia rusă a schimbat evoluţia conflictului din Siria, permiţând armatei siriene să preia mai mult de jumătate din teritoriul Siriei de sub controlul rebelilor şi al grupării Statul Islamic.