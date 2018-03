Ultimul mesaj timis de Andrei Gheorghe înainte de a muri. Poliţia a deschis dosar de moarte suspectă

Andrei Gheorghe ar fi ținut legătura cu o femeie, fostă elevă, care i-a rămas prietenă și confesoară. Acesteia, el i-a trimis un SMS cu puțin timp înainte să-și găsească sfârșitul. Femeia a dezvăluit mesajul textului în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

"A sunat alaltăieri şi eram eu cu treabă, am vorbit repezit. Am sunat eu ieri şi a văzut apelul mai tarziu. Am găsit mesaj azi dimineaţă: «scuze, aku văzui, fusăi la film». Şi, de niște zeci de minute, îmi blingăne mess şi telefon şi whatsapp... că dacă e adevărat... Şi e adevărat. Andrei a fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. Cu toată strădania lui de a nu lăsa să se vadă asta. Şi unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi poate avea cineva. Ştiu asta de 20 de ani", a declarat prietena lui Andrei Gheorghe la Antena Stars.

Jurnalistul de radio și televiziune a fost găsit mort în baie, în seara zilei de luni, 19 martie, de către îngrijitorul complexului în care locuia. Se pare că el nu se afla în locuința sa, ci în apartamentul iubitei sale, cu care era vecin. Din primele informații furnizate de medicii care i-au consultat cadavrul, a reiești că Andrei Gheorghe a decedat în urma unui stop cardio-respirator.