Uluitor! 1 din 10 oameni a făcut sex în acest loc riscant

Unul dintre cele mai inedite locuri in care cuplurilor le place sa faca sex este... aeroportul.

Potrivit unui sondaj US.Jetcost.com, oamenii sunt stresati de perspectiva unui zbor, iar acest lucru ii face sa devina activi din punct de vedere sexual.

Unul din zece calatori americani a recunoscut ca a facut sex in aeroport, comparativ cu cei 8% care au incercat sa aiba relatii intime intr-un avion. Se pare ca acest lucru se datoreaza momentelor libere pe care oamenii le au in aeroport. Ei ajung acolo cu trei ore inainte de zbor, iar tot acest timp citesc, fac cumparaturi sau se lasa ghidati de sentimente conform Gandul.

Dintre cei care se ocupa cu o astfel de indeletnicire, 42% au spus ca sexul a avut loc in toaleta, in timp ce 28% au facut-o in dulapurile de depozitare, iar 14% au ales un loc oarecare Dintre acestia, doar 12% au ales extravaganta, asa ca au intrat in salonul VIP.

Majoritatea celor care au facut sex la aeroport sau in avion au apelat la partenerul de calatorie, doar 5% dintre ei s-au alaturat unui strain, mai scrie sursa citata.