ULUITOR! Rămânem BLOCAŢI la vârsta la care am primit CEA MAI PUŢINĂ IUBIRE în COPILĂRIE. Află cum putem ieşi!

La diferite varste sunt nevoi diferite, oamenii au nevoie de altfel de atentie si de altfel de dragoste din partea parintilor. Daca nu sunt satisfacute aceste nevoi apar temerile, lipsa stimei de sine, neincrederea in ei insisi si in alti oameni.

La maturitate, acesti oameni sunt suspiciosi, dificili, pun tot timpul sub semnul intrebarii dragostea partenerului de cuplu. In intimitate sunt neajutorati si vulnerabili.

In jurul varstei de 2-3 ani, copiii invata sa fie independenti. Daca parintii fac totul in locul copiilor, chiar si cele mai simple lucruri, in mintea copilului se va instala ideea de neputinta. Copiii sunt incapacitate de a-si dezvolta diverse abilitati si se vor indoi tot timpul de puterea lor. La maturitate, acestia vor avea simptome obsesiv-compulsive, de paranoia, vor crede ca tot timpul cineva are ceva cu ei.

In jurul varstei de 3-6 ani copilul trebuie sa fie incurajat sa faca singur lucruri simple, sa exploreze, sa isi satisfaca curiozitatea si creativitatea. Cand copilul nu este lasat, ba chiar este pedepsit pentru faptul ca isi exprima sentimentele, se va instala vina si teama de esec. La maturitate, acesti copii nu vor avea vise mari, teluri indraznete, pentru ca nu vor avea curajul sa le indeplineasca. Vor fi pasivi in fata viata. Nu este exclus sa aiba probleme de natura sexuala (impotenta sau frigiditate) sau sa aiba comportament psihopatic.

