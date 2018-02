Uma Thruman îl acuză pe Harvey Weinstein ca a agresat-o sexual

Actriţa a vorbit într-un interviu publicat sâmbătă în The New York Times, mărturisind că a fost agresată de Weinstein. Faptele s-au derulat după lansarea filmului cult "Pulp Fiction" în 1994.

După o întâlnire de lucru la Paris, Harvey Weinstein a invitat-o pe actriţă în camera sa, apoi într-o saună de hotel. Ea s-a mai întâlnit cu producătorul ei la Londra, tot într-o cameră de hotel.

"M-a împins şi a încercat să se arunce pe mine şi să se dezbrace. A făcut multe lucruri dezagreabile", a povestit ea în interviu.

La puţin timp după aceea, Uma Thruman a mers în hotelul agresorului ei pentru a-l înfrunta. Ea a explicat că l-a avertizat: "Dacă faci ce mi-ai făcut mie altora, îţi vei ruina cariera, reputaţia şi îţi vei pierde familia, îţi garantez".

"Domnul Weinstein recunoaşte că i-a făcut avansuri doamnei Thurman după ce aceasta a interpretat greşit atitudinea sa la Paris. El s-a scuzat imediat", a spus într-un comunicat un purtător de cuvânt al producătorului, care se întreabă care au fost motivele pentru care actriţa "a aşteptat 25 de ani pentru a face publice aceste acuzaţii".

Weinstein este acum la terapie în Arizona.

Harvey Weinstein este "şocat şi întristat", a asigurat avocatul său Ben Brafman într-un comunicat, adăugând că declaraţiile actriţei Uma Thurman din The New York Times "sunt examinate şi verificate cu grijă înainte de a decide dacă se impune o procedură legală cu privire la aceastea".

Potrivit unei prietene, Ilona Herman, care a însoţit-o, Uma Thurman era extrem de furioasă când s-a despărţit de Harvey Weinstein în acea zi. Producătorul a ameninţat-o că-i compromite cariera.

"Îmi pare rău pentru toate femeile care au fost atacate după mine", a continuat actriţa în vârstă de 47 de ani în interviu, comparând victimele cu "miei care intră în abator".

Două dintre cele mai mari succese ale actriţei Uma Thurman, "Pulp Fiction" şi "Kill Bill", au fost regizate de Tarantino şi produse de Weinstein, pe când cei doi formau unul dintre cele mai puternice duo de la Hollywood.

Uma Thurman a mărturisit şi că i-a povestit despre agresiune lui Tarantino, fără ca acesta să o ia în serios. "El a spus: "Oh, bietul Harvey, încearcă să aibă fete prea bune pentru el".

Abia în 2001, pentru că ea a insistat, deranjată de prezenţa lui Weinstein în timpul Festivalului de la Cannes, cineastul a realizat gravitatea faptelor reproşate producătorului său. "A înţeles, a vorbit cu Harvey".

Fondatorul companiei Miramax i-a cerut atunci scuze actriţei. "Privirea lui s-a schimbat, agresivitatea s-a transformat în ruşine".

Acţiunile lui Tarantino în timpul filmărilor la "Kill Bill: Vol. 2" (2004) au fost de asemenea denunţate de Uma Thurman, care descrie un comportament violent, la limita sadismului. Actriţa nu credea că va conduce chiar ea maşina albastră din celebra scenă în care se întâlneşte cu Bill, un membru al echipei de filmare prevenind-o că vehiculul era în stare proastă.

Refuzând să apeleze la o cascadoare, regizorul a forţat-o să conducă maşina cu viteză. Uma Thurman a avut un accident violent, în urma căruia a crezut că nu-şi va mai putea folosi picioarele. În acea zi, ea a explicat că a avut dureri la gât şi la genunchi. "L-am acuzat că a încercat să mă omoare".

Regizorul multi-oscarizat a explicat în octombrie că era la curent de mai mulţi ani cu acţiunile lui Weinstein, învinuit acum de mai multe femei de hărţuire sexuală, agresiune şi viol. "Ştiam destule despre asta pentru a reacţiona mai mult ceea ce am şi făcut", a recunoscut el.

De Ziua Recunoştinţei, actriţa a publicat un mesaj pe Instagram: "O Zi a Recunoştinţei fericită tuturor! (cu excepţia ta, Harvey, şi a conspiratorilor tăi nemernici - mă bucur că lucrurile merg încet - nu meriţi un glonţ)”.

Uma Thurman, născută pe 29 aprilie 1970, este o actriţă americană care şi-a început cariera lucrând ca model profesionist. A jucat roluri principale în filme aparţinând unor genuri diferite, precum comedii romantice, drame, SF-uri şi pelicule de acţiune. După rolul din ”Legături periculoase” (1988), a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1994 cu rolul din filmul ”Pulp Fiction”, regizat de Quentin Tarantino, pentru care a fost nominalizată la Oscar, BAFTA şi Globul de Aur. Pe parcursul anilor 1990 a jucat în alte câteva filme de succes, precum ”Cine pe cine iubeşte/ The Truth About Cats and Dogs”, ”Gattaca”, ”Batman şi Robin” şi ”Mizerabilii/ Les Miserables”.

A câştigat un Glob de Aur pentru rolul interpretat în lungmetrajul TV ”Tensiune orbitoare/ Hysterical Blindness” (2002). Cariera ei a fost revitalizată atunci când a reluat colaborarea cu regizorul Quentin Tarantino şi a interpretat rolul principal în cele două filme din seria ”Kill Bill”, care i-au adus alte două nominalizări la Globul de Aur şi o nominalizare la BAFTA.