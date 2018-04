Un arbitru român, surprins cu telefonul în teren la prezentarea echipelor la un meci din Cupa EHF

Site-ul tv3sport.dk a prezentat imagini cu Robert Harabagiu, surprins cu telefonul în mână la prezentarea oficială a celor două formaţii. În primă fază, internaţionalul român a filmat intrarea echipelor Silkeborg şi Magdeburg în teren. Câteva secvenţe mai târziu, Robert Harabagiu a fost "fotografiat" utilizând telefonul şi la mijlocul terenului, fiind aliniat în rând cu jucătorii celor două combatante.

Site-ul danez a notat, printre altele, faptul că "nu toţi actorii s-au concentrat doar pe întâlnirea dintre Bjerringbro Silkeborg şi SC Magdeburg din cadrul Grupei A a Cupei EHF". Cu această ocazie, nordicii au amintit de faptul că alţi doi internaţionali români, Sorin Dinu şi Constantin Din, au stârnit mânia selecţionatei daneze la finala mică a Campionatului European cu Franţa, desfăşurată la sfârşitul lunii ianuarie.

Harabagiu şi Stănescu sunt doi dintre arbitrii români ai momentului cu cea mai mare experienţă la nivel internaţional, ei adunând în ultimii 11 ani mai multe meciuri în Liga Campionilor şi în Cupa EHF.

ProSport a luat legătura cu Robert Harabagiu, care a explicat acele fotografii apărute în presa daneză: "Am filmat intrarea echipelor, mi-a plăcut cum au făcut protocolul înainte de meci, nimic altceva. Iar apoi am vrut să văd dacă am prins ceva, să văd ce am filmat. Dacă mă uitam în timpul meciului, mai spuneam, dar a fost în afara lui. Astea sunt aşa...danezii cei corecţi, iar noi cei din Est suntem hoţii, hoţilor. La fel şi nemţii. Dar ei sunt corecţi...".

Robert Harabagiu nu a dezvoltat această ultimă idee, dar probabil că a vizat faptul că Magdeburg a jucat la acest meci cu echipa a doua, iar titularii i-a introdus abia pe final. Mai mult, când era pe revenire în final, echipa germană a executat o aruncare de la 7 metri în afara cadrului porţii.

Meciul a fost câştigat de Silkeborg cu 27-26, Magdeburg fiind sigură de locul 1 în Grupa A înaintea acestei întâlniri. Cu acest succes, danezii au terminat pe locul 2, dar nu au reuşit calificarea în sferturile de finală, având cel mai slab punctaj dintre formaţiile clasate pe locul secund.