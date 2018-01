Un bărbat a făcut stop cardio-respirator în timp ce se afla la volanul unui autoturism

Evenimentul a avut loc sâmbătă după-amiază, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj, oprind maşina în care se afla cu soţia sa, pentru a acorda primul ajutor unui şofer în vârstă de circa 50 de ani, ce suferise un infarct.



"Veneam cu soţia de la Cluj Napoca, când am văzut că cineva scotea dintr-o maşină un domn care făcuse un infarct. La început o doamnă a încercat să-i facă masaj cardiac, pentru că bărbatul era în stop cardio-respirator şi în momentele acelea i-am spus soţiei că doamna nu face corect masajul şi opresc maşina pentru a interveni. Am oprit maşina în drum, am rugat-o pe doamna să se dea la o parte, l-am evaluat - nu avea puls - şi am început să-i fac bărbatului masaj cardiac. În acelaşi timp, i-am rugat pe cei prezenţi să sune la 112, să vină un echipaj de prim ajutor sau o salvare. Cam 15 minute i-am făcut masaj cardiac, persoana şi-a revenit, respira, am pus-o în poziţia de siguranţă şi după câteva secunde a făcut din nou stop cardiac. M-a ajutat cineva, l-am întors din nou pe spate şi am reluat masajul cardiac, şi-a revenit a doua oară, după care a venit Ambulanţa şi l-am predat la echipajul medical", a declarat duminică, pentru AGERPRES, Vasile Gorgan.



El a precizat că bărbatul era singur în maşină, i s-a făcut rău, autoturismul a luat-o spre şanţ şi cineva din trafic l-a văzut şi a intervenit. "E datoria unul om să salveze viaţa altui om, dacă poate. Mie aşa mi se pare corect. Mă bucur că am ajutat omul acela şi cred că asta e cea mai mare satisfacţie", a subliniat pompierul salvator. Plutonierul adjutant Gorgan Vasile are 44 de ani şi lucrează în cadrul Detaşamentului de pompieri Zalău al ISU Sălaj din anul 2007.



Un alt pompier din Zalău, Dan Lazăr, s-a făcut remarcat în luna decembrie, când aflat în timpul liber, în a doua zi de Crăciun, a reuşit să intervină rapid şi să salveze trei persoane dintr-o casă cuprinsă de flăcări.