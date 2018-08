Un bărbat a fost bătut crunt de primarul şi viceprimarul unei comune din Braşov. Motivul, HALUCINANT FOTO

După cum povestește nepoata victimei, pe Facebook, totul s-a întâmplat pentru că, bărbatul l-ar fi lovit din greșeală cu mingea pe fiul primarului, în timpul sărbătorii satului Mărginen, scrie b1.ro.

Potrivit tinerei, bărbatul a fost bătut crunt de primar, iar în timp ce încerca să ajunsă acasă, acesta a fost prins și de viceprimar care l-a lovit și mai rău și l-a lăsat să zacă pe marginea drumului. Victima a fost găsită inconștinetă, la o noapte după bătaie, și a ajuns la spital în stare gravă.

Tânăra mai susține că liderii comunei au încercat să ia legătura cu familia bărbatului pentru a mușamaliza cazul.

"Pe 15 august, de Sfanta Maria, unchiul meu a fost batut crunt de primarul PSD din comuna Harseni, Mihai Oltean si de viceprimarul PSD, Ovidiu Beleaua. Si de ce? Pentru ca din greseala, in timp ce se juca cu copiii, la sarbatoarea satului Margineni, a aruncat o minge cu prea mare putere si din greseala l-a lovit pe baiatul primarului. Dupa ce si-a incasat mai multi pumni de la primar, si nimeni nu a sarit in ajutorul lui, a incercat disperat sa plece spre casa, unde insa a fost prins din nou, de data aceasta de viceprimar, care l-a batut si mai rau, aruncandu-l ulterior in vale, la marginea drumului sub motivul ca "poate il gaseste cineva".

Unchiul meu a fost gasit de verii mei ieri, la o noapte dupa incident, inconstient, dupa ce s-a ascuns in fan de frica ca or sa vina sa il bata iar. A ajuns la spital in stare grava, fiind inca internat cu multiple traumatisme si cu un rinichi spart. Atat primarul cat si viceprimarul au incercat sa ia legatura cu familia noastra pentru a musamaliza si pentru a ne convinge sa nu facem povestea publica. Cand ziarele locale i-au intrebat ce s-a intamplat de fapt, au negat tot. La spital sta tot timpul cineva pentru ca ne e frica ca or sa vina dupa el si acolo. Asta e PSD. Astia sunt cei care ne conduc. Astia sunt penalii platiti din banii publici, din taxele pe care le platim", a scris nepoata bărbatului pe Facebook.