"Un bărbat de 49 de ani MĂ DEZBRACĂ şi mă pune să-i... Chiar mi-a venit să vomit". Povestea şocantă a unei eleve din Timişoara

Numele meu este Catalina, am 18 ani si sunt din Timisoara, scrie cancan.ro. De cateva saptamani am o relatie cu un barbat insurat, care are 48 de ani. Relatia noastra se consuma in camera de hotel. Ce m-a socat este faptul ca noi nu am facut niciodata sex. Cand ajungem in pat, ma dezbraca si ma pune să-i sug degetele de la picioare. Nu prea imi place, mi-a venit chiar sa vomit. De curand, mi-a cumparat o masina, iar parintii mei ma intreaba de unde o am. Le-am ascuns povestea noastra, nu am cum sa le spun, e mai batran decat tata. Le-am spus ca e a unei prietene. Ce ma sfatuiesti sa fac?

Asta nu este relaţie

Draga mea. In primul rand nu stiu cu ce sa incep. Cu faptul ca este insurat si ca este mai in varsta decat tatal tau sau ca accepti sa-I satisfaci fetisurile doar pentru ca te renumereaza? Sa o luam cu inceputul. Nu se poate ca tu, la 18 ani sa ai un iubit cu 30 de ani mai in varsta. Sa excludem pentru putin timp faptul ca este insurat si sa ne gandim in viitor. Cum ai fi tu, la 30 de ani, sa ai relatii sexuale cu un barbat de 60? Nu-ti poti inchipui nu? Nu-l poti imagina dezbracat, nu este asa? Uita-te la bunicul tau si atunci vei stii la ce sa te astepti daca vei vrea un viitor cu barbatul cu care esti acum. Revenind la faptul ca este si insurat, atunci este si mai grav. Nu crezi ca exista riscul de a te putea indragosti de unul dintre copiii lui, caci sunt sanse foarte mari ca fiul lui sa fie de varsta ta?

Mai mult, gandeste-te ca tatal tau ar putea avea o relatie cu o colega de-a ta de scoala. Cum te-ai simti in aceasta postura. Esti la o varsta frumoasa, ai toata viata inainte, de ce ai vrea sa te plafonezi cu un barbat trecut de prima tinerete? Sunt atat de multi tineri, frumosi, cu care ai putea avea o relatie, de ce tocmai el? Vrei sa fii catalogata drept inca una dintre acele femei materialiste, care accepta orice compromis doar de dragul banilor? Vrei ca tineretea ta sa fie sub o eticheta care vreau sa cred ca nu te reprezinta.

Eu cred ca nu. Sfatul meu este sa rupi aceasta relatie cat mai este timp. Chiar daca iti cumpara masini si alte cadouri costisitoare, sa stii ca am intalnit cazuri in care, la sfarsitul relatiei, femeia nu a ramas cu niciun bun material. Multi barbati insurati sunt foarte perversi si atenti si au grija ca sa nu puna niciun bun pe numele amantei, tocmai pentru ca, in cazul unei despartiri, cea din urma sa nu se aleaga cu nimic. Recurg la acest gest tocmai pentru a se asigura ca femeia de langa el nu il paraseste. Nu este cazul si la tine. Poti munci pentru a-ti satisface orice capriciu. Crede-ma! Banii castigati de tine, prin propria munca, au o valoare inestimabila.

In ceea ce priveste fetisul lui cu suptul degetelor de la picioare nu stiu ce sfat sa-ti dau. Personal, nu sunt de acord cu astfel de fetisuri, deoarece am tendita sa cred ca sunt bolnavicioase. Totusi, le pot agrea intr-o relatie de durata, cand un cuplu incearca sa condimenteze viata sexuala sau incearca sa faca compromisuri pentru ca partenerul sa se simta confortabil. Nu este cazul tau. El se foloseste de tine. Ceea ce nu-I poate cere sotiei sale, iti cere tie, rasplatindu-te cu cadouri. Asta nu este relatie.