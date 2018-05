Un cântăreţ de la noi are cancer. Scrisoarea tulburatoare a soţiei solistului: "Este vorba de cancer colorectal cu metastaze"

Basistul, compozitorul si producatorul Vali Rotari are mari problem de sanatate. "Muzica trupei lui, Foisorul de Foc, a bucurat mii de suflete, iar concertele sustinute alaturi de trupe precum Magazinul de Muzica, Mircea Rusu Band, Axa Project au adus generatii impreuna. in studio, a lucrat cu aproape toti artisti mari ai Romaniei la care te-ai putea gandi, fiind premiat la concursuri nationale si internationale de compozitie.

Despre Vali Rotari muzicianul se pot povesti destule – si au facut-o presa, colegii de breasla, artistii cu care a colaborat. Astazi, eu sunt aici sa va povestesc despre Vali Rotari omul si sotul, sotul meu.

Vali este cel mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodata, cu o inima uriasa, gata sa ajute pe oricine, oricand se poate. Fara sa ceara nimic in schimb. Ii plac viata, natura, iubeste animalele. Pune o pasiune nebuna in tot ceea ce face, este un perfectionist. Iubeste ciclismul la nebunie! stie tot ce se intampla important in ciclismul mondial, urmareste cu mare atentie cele mai importante tururi cicliste care se difuzeaza la TV. in timpul liber, pedaleaza zeci de kilometri prin imprejurimile Bucurestiului, impreuna cu prietenii nostri care ii impartasesc pasiunea.

Imi doresc din tot sufletul ca aceste lucruri sa nu se sfarseasca. Pentru ca Vali al meu are cancer. Asta inseamna, pentru omul activ si pasionat pe care il cunosc si iubesc, pauza totala de la toate lucrurile care il fac fericit. Este vorba de cancer colorectal cu metastaze in ganglionii limfatici si ne asteapta un drum greu, care presupune chimioterapie si apoi eventuala operatie, dupa care o perioada de chimioterapie adjuvanta si recuperarea. in tot acest timp, Vali nu va mai putea lucra in studio, nu va mai putea merge in turnee… si nu va mai avea, astfel, niciun venit activ. Tratamentul pentru cancer, dar si alimentatia sanatoasa si suplimentele de care are nevoie pentru a se face bine presupun costuri enorme, iar asigurarea de sanatate si veniturile mele modeste acopera doar o mica parte.

Am decis sa nu mai ascund boala lui Vali si sa vin in fata voastra pentru ca… e un moment in care chiar avem nevoie de voi. E un moment care i s-ar putea intampla fiecaruia dintre noi si pe care Vali il traieste cu demnitate, cu forta si cu speranta. Sotul meu e un luptator, un suflet nobil, un artist care are enorm de mult de daruit. Haideti sa il ajutam sa se faca bine.

Fiecare ajutor mic conteaza, pentru ca inseamna un pas mai aproape de sanatate pentru Vali.

IBAN (lei): RO91RZBR0000060009905850

Banca: Raiffeisen Bank

Numele: Valentin Rotari

Va multumim din inima pentru sprijin!”, este scrisoarea emotionanta a sotiei lui.