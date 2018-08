Un europarlamentar român cere excluderea PSD din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D)

"Dupa discutii cu mai multi colegi din Parlamentul European, voi depune la inceputul sesiunii de toamna a Parlamentului European o solicitare de excludere a PSD-ului din Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European. Voi inainta conducerii Grupului un dosar complet cu actiunile acestui grup infractional pus in apararea coruptilor si voi obtine sprijinul colegilor de buna credinta din celelalte delegatii nationale. Daca socialistii europeni nu se dezic de Dragnea si de partidul lui, atunci alegerile de anul viitor nu suna bine deloc", susţine europarlamentarul Cătălin Ivan, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul spune că a sperat timp de 15 ani că partidul va fi reformat, dar a decis să se angajeze în blocarea structurii "mafiote, antiromâneşti, antidemocratice şi total aservite intereselor personale ale unui singur om".

"Dupa 15 ani de activitate politica, sperand permanent ca va veni o generatie care-l va reforma si care va impune un nou mod de a face politica in Romania, generatie care a venit dar nu a schimbat nimic, am decis sa ma angajez total in blocarea acestei structuri mafiote, antiromanesti, antidemocratice si total aservite intereselor personale ale unui singur om. O fac cu constiinta impacata ca am facut tot ce a depins de mine, din interior, ca sa nu se anunga aici. Nu am putut din interior, am datoria de a face tot ce-mi sta in putere din afara sa", a mai scris Cătălin Ivan.