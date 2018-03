Un fost ministru în guvernul Cioloş critică Mişcarea România Împreună: Orice nouă construcţie politică canibalizează opoziţia de astăzi

Am ajutat tehnic, cât am putut, echipa Cioloș și în mandatul guvernamental și după, întrucât promitea să aducă în dezbaterea publică subiecte de interes. Apărând ieri un partid politic, devine imposibil de explicat unde se oprește partea tehnică (ro100) și unde începe partea politică (ro+), oamenii fiind confuzați când lucrurile sunt amestecate. Am cerut asociației Ro100 să înlăture fotografia mea de pe site. După o perioadă în care am lucrat împreună și la care mă uit cu respect, în această etapă drumurile se despart.

Cred că pentru a genera schimbarea, oamenii care au disponibilitate să se implice, ar trebui să se regăsească în partidele mainstream, creând o masă critică acolo favorabilă unui curent de modernizare. Celor care, înaintea mea, au crezut la fel și, din punctul lor de vedere, au fost dezamăgiți, le spun că fiecare etapă are șansele ei. Orice nouă construcție politică neclarificată doctrinar confuzează electoratul, un electorat sufocat de modelul populist promovat de PSD-ALDE, canibalizează opoziția de astăzi, mai ales USR. Voturile se vor risipi. Plătim un preț prea mare în condițiile în care, oricum, la un moment dat, opoziția tot va trebui să colaboreze. Matematic, istoric vorbind, la momentul asumării guvernării, partidele trebuie să formeze împreună o majoritate. Așadar, astăzi ni se spune că nu se poate lucra cu partidele existente dar în viitor – da, se vor găsi explicații să se poată. Nu este corect față de oamenii cărora li se cere astăzi susținerea. Minimizarea importanței clarificării doctrinare și implicit a rolului jucat de familiile politice asupra educației civice contribuie din plin la confuzia generală, ulterior la dezamăgirea generală și, în final, la dezinteresului masiv în rândul oamenilor față de treburile cetății. Spun asta nefiind convinsă, dar nu e rolul meu să insist, în ce măsură partidul înființat de Premierul Cioloș este un partid de dreapta sau de stânga. Personal am încercat mai de mult să mă lămuresc. Mă gândesc, însă, că temele mari de pe agenda publică vor forța noua formațiune să se clarifice doctrinar. Un discurs axat exclusiv pe bun simț, a fi împreună, onestitate, transparență, etc. fără propuneri de politici publice într-o viziune politică sau alta, pe marginea temelor grele din societate, nu durează prea mult. Mesajul meu sper să dea puțin curaj celor cam mulți care merg la două capete, Ro100 și PNL. Știu că ne place să ne scuzăm prin faptul că lucrurile sunt într-o continuă așezare în România. Ca să fim clari, se numește oportunism. În vara anului trecut am acceptat invitația Președintelui PNL, Ludovic Orban de a îi fi consilieră în domeniul Bunei Guvernări, promovând un mod de lucru bazat pe eficiență, asumare, pe deschiderea către nou/inovare și pe spirit de echipă.