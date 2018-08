Un om de afaceri şi-a înfiinţat o firmă numită "M...E PSD". Oferă prestări de servicii

"Un om de afaceri din Targoviste, care isi desfasoara activitatea atat in Romania, cat si in Anglia, a infiintat in Marea Britanie o societate comerciala pe care a numit-o dupa celebrul slogan antiPSD care a provocat un adevarat scandal in tara noastra. Societatea "m**ePSD" are ca obiect de activitate "prestari servicii", fiind inregistrata in 9 august, potrivit Gazeta Dambovitei.

Târgovișteanul și-a înregistrat societatea pe 9 august. Spune că este un gest de protest, în favoarea libertății de exprimare: „Eu mai am două firme, una în România, una în Anglia. Am înființat-o ca o formă de protest, dar o să și o folosesc de acum înainte. M-a deranjat când am văzut acțiunea autorităților împotriva bărbatului cu plăcuțele de înmatriculare celebre. Atunci m-am găndit să fac o firmă și să văd cum pot autoritățile române să mă împiedice să o folosesc. Acelui cetățean au putut să îi interziă, dar să vedem dacă pot să îmi interzică și mie.”

Societatea va avea activitate și în România. Deocamdată omul de afaceri nu a interacționat cu autoritățile române cu această societate, proaspăt înființată: „E treaba lor ce reacție vor avea. Pe mine nu mă interesează ce spune lumea. Fac ce vreau cu banii mei.”