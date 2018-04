Un pahar de vin roşu - o oră de sală? Adevărul ULUITOR descoperit în studii

Vin rosu sau o sesiune intensa de sport in sala? Aceasta este o dilema deloc greu de rezolvat pentru cei mai multi dintre oameni care ar prefera un pahar de vin unei ore de exercitii fizice.

Potrivit lui Jason Dyck, seful echipei de cercetare, acesta descoperire este, in primul rand folositoare celor care sunt incapabili sa faca educatie fizica. Potrivit oamenilor de stiinta resveratrolul imbunatateste performanta fizica, functionarea inimii si creste forta musculara in acelasi fel in care o face si o sesiune de exercitii fizice.

„Cred ca resveratrolul poate ajuta acea categorie a populatiei care si-ar dori sa faca sport, insa organismul nu le permite. Acesta poate imita exercitiul fizic sau imbunatati beneficiile exercitiilor fizice limitate pe care le pot face", sustine Dyck.

Discutiile despre efectele benefice ale consumului de vin rosu sunt foarte bine documentate. Studiile au relevat faptul ca persoanele care beau un pahar de vin rosu pe zi au sanse mai mici de a dezvolta dementa sau cancer si, in plus, acest obicei este bun pentru inima si poate regla nivelul zaharului din sange.

In incheiere trebuie spus ca vinul rosu este benefic sanatatii atunci cand este consumat cu moderatie, iar rezultatele au fost obtinute pe studiul asupra soarecilor si nu a oamenilor.

Vin rosu. Alte studii

Alte doua studii separate, unul realizat de Universitatea din Washington si altul de Harvard, vin sa intareasca legatura directa dintre consumul regulat, moderat, de vin si o greutate optima.

In studiul de la Harvard au fost analizate aproximativ 20.000 de femei de greutate normala, timp de 13 ani. Cercetatorii au descoperit ca femeile care consumau moderat alcool s-au ingrasat mai putin decat cele care nu au baut deloc.

Studiul de la Universitatea din Washington a fost efectuat in laborator, pe femele de soarece care au primit resveratrol (un ingredient din vinul rosu). S-a descoperit ca femelele care au primit resveratrol au produs mai multe celule de grasime maro (opusul celulelor de grasime albe), care contribuie la mentinerea unei greutati optime.

