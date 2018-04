Un patron de club din România a fost condamnat la 8 ANI DE ÎNCHISOARE

Farid Khallaf, omul care o conduce din acest sezon pe Foresta Fălticeni, a fost gasit vinovat in dosarul in care era judecat. Impresarul francez a fost condamnat la 8 ani de inchisoare. Sentinta nu e definitiva si poate fi atacata cu apel.

Farid Khallaf a fost acuzat de procurorii DIICOT ca a format un grup infractional si ca a instigat la folosirea de acte nelegale la autoritatea vamala in forma continuata. Din pedeapsa, lui Khallaf i se vor reduce 14 luni de zile, cat a stat in arest la domiciliu. In acelasi dosar, mai exista 4 inculpati, scrie gazetasv.ro.

Farid Khallaf a preluat-o pe Foresta in septembrie 2017, alaturi de oamenii de afaceri moldoveni Ion Lozovan si Gheorghe Negura. Ultimii doi au achitat datoriile de 200.000 de euro pe care clubul le avea la ANAF, iar Farid Khallaf s-a angajat sa gaseasca jucatori. Intre timp, cei 3 afaceristi s-au certat, iar clubul a acumulat noi datorii.