Un român a murit într-un accident cumplit în Germania. Bărbatul urma să devină tată peste trei luni

Tânărul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri în timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, în zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat în plin într-un TIR parcat pe banda de urgență. Impactul a fost atât de puternic încât cabina mașinii lui Casian a fost strivită în totalitate, iar tânărul român a murit pe loc, scrie ziaruldeargeş.ro.

Potrivit colegilor săi, Casian plecase în străinătate pentru a putea oferi o viață mai bună familiei sale, mai ales că peste numai trei luni urma să devină tătic.

Zeci de prieteni ai tânărului au postat mesaje dureroase pe Facebook atunci când au aflat că au pierdut unul dintre cei mai buni oameni. Iată câteva dintre acestea:

"Încă de când am auzit am zis că NU e vorba de tine... Dar se pare că nu a fost așa! Viața asta e atât de nedreaptă alergând după bani! De acolo de sus, sigur o să ai grijă de toți dragi ție, mai ales de minunea ce am văzut că urma să vă umple sufletul. Întotdeauna meseria de a fi șofer e groaznică O clipă de neatenție costă VIAȚA. Dumnezeu să te ierte, Cassian", a scris unul dintre prietenii bărbatului.

Ultima postare a lui Casian îi este adresată iubitei sale:

"Iubirea? Ce-i iubirea? se gândea el. Iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o particică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor frumoase!".