Un român stabilit în Marea Britanie a dotat maternitatea din Călăraşi cu aparatură medicală performantă

Secția de neonatologie din Călărași are acum un incubator de transport și un monitor de funcții vitale, în valoare de 11.600 euro, aceasta fiind cea de-a treia dotare pe care organizația Salvați Copiii o face secției. Totodată, secția de pediatrie a unității medicale a fost consistent dotată cu aparatură medicală și mobilier spitalicesc în valoare totală de 30.400 de euro, constând, printre altele, din: 15 paturi pentru copii și însoțitori, 15 stative pentru perfuzie, 1 transluminator de vene, 1 aparat de secreții chirurgical, 2 tensiometre, 2 termometre, 1 aparat aerosoli, 1 pulsoximetru fix și 2 pulsoximetre mobile.

Donația a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de Marius Căprilă, un român născut în Călărași, care acum traiește în Marea Britanie împreună cu soția sa și cei doi copii.

În total, în perioada 2014–2017, în județul Călărași au fost făcute dotări esențiale de către Salvați Copiii, a căror valoare se ridică la 115.000 euro.

În 2017, în Spitalul Județean de Urgență Călărași s-au născut 598 de copii, dintre care 79 de prematuri sub 2.500 grame, 15 prematuri extremi și 18 cazuri in utero fiind transferate către maternitățile din București. Patru copii născuți prematur, cu o greutate sub 1.000 grame, au murit, dar medicii spun că ar fi avut șanse la viață, dacă ar fi venit pe lume într-o maternitate de nivel superior. De asemenea, în secția de pediatrie au avut loc 3027 de internări în 2017, din care 934 în compartimentul de terapie intensivă.

"Prematurii au nevoie de intervenție medicală din primul minut de viață, mai ales acolo unde vorbim despre nou-născuți a căror greutate poate fi și de 850 de grame. Ce este însă uimitor este că ei luptă, așa fragili cum vin pe lume, și câștigă, dacă pot fi ajutați de un incubator și de altă aparatură medicală atât de necesară muncii noastre, a medicilor", a spus Dr. Carmen Ștefan, șeful secției de neonatologie.

Județul Călărași a avut în 2016 cea mai mare rată de mortalitate infantilă din țară, conform Institutul Național de Statistică, de 13,1 la mie, în condițiile în care, la nivel European, rata se situează la nivelul a patru dintr-o mie de copii născuți vii.

Necesarul imediat al Spitalului Clinic Județen Călărași pentru a monitoriza sarcinile cu risc și pentru a trata nou-născuții prematur sunt: 1 ventilator suport respirator, 1 masă radiantă cu modul de resuscitare, 2 cardiotocografe pentru monitorizarea fătului în travaliu și 1 ecograf cu sondă transvaginală pentru urgențe - singurul ecograf din spital, pentru toate specializările medicale se află la etajul V al spitalului. Toate echipamentele necesare valorează aproximativ 65.000 de euro și solicităm sprijinul comunității locale pentru a realiza aceste achiziții.

„Poate mai mult decât alte programe ale Salvați Copiii din cei 28 de ani de activitate în România, acest program de dotare a maternităților, pentru ca toți nou-născuții să aibă șansa de a crește mari, ne-a dat cele mai bune lecții. Am învățat în anii din urmă, de când suntem partenerii medicilor, că responsabilitatea socială este un bun de preț al societății, care poate muta chiar și munții. Rata mortalității infantile scade, acolo unde medicii au aparatură medicală vitală. Apreciem enorm gestul celor care se deschid către cauzele sociale. Ne plecăm în fața domului Marius Căprilă, care își asumă o responsabilitate socială absolut colosală", a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

În total, în perioada 2012-2017, Salvați Copiii România a dotat 78 de maternități, din 40 de județe ale țării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393, în valoare de 3.120.000 euro.

În România, contează unde te naști, ca să poți trăi: doar 23 de unități sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe.

Nașterea rămâne, în țara noastră, discriminatorie, pentru că un copil prematur care nu are șansa de a se naște într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supraviețui. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHO Born too soon).

În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenție medicală urgentă încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern.

Deși mortalitatea perinatală ajunge la 90% dacă un prematur precoce nu se naşte în spitalul adecvat echipat, în prezent, în România există doar 23 de unități de nivel III de terapie intensivă nou-născuți, dintre care nouă în București. Mai mult, există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România - 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.

„Salvați Copiii mai face un lucru minunat, dincolo de intervenția concretă și consistentă: ne învață cum să ajutăm. Mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit este la îndemâna fiecăruia dintre noi, iar cei de la Salvați Copiii știu cum să convertească acest procent în vieți salvate", a declarat Amalia Năstase, ambasador al campaniei.

Organizația Salvați Copiii continuă în 2018 campania de promovare pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit și îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternitățile din România cu aparatură de ultimă generație, cu scopul de a asigura asistenţă medicală adecvată copiilor născuţi prematur.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.