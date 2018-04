Un şef de club din Liga 1 a dezvăluit câţi bani ia Răzvan Burleanu de la FRF: "I-am văzut fluturaşul de salariu"

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani, a dezvăluit că salariul lui Răzvan Burleanu, conform unor surse neoficiale, ar fi de 15.000 de euro, însă Iftime nu crede că așa stau lucrurile, pentru că a avut ocazia să vadă chiar fluturașul de salariu al șefului FRF.



"Cineva dintr-o televiziune mi-a zis că domnul Burleanu are un salariu de 15.000 de euro salariu pe lună la Federația Română de Fotbal. Eu i-am spus: «Dom'le, dacă are 15.000 de euro salariu pe lună, eu declar că este un nesimțit și că nu îl mai ajut în viața mea'. L-am întrebat...»", a spus Iftime, la Digi Sport.

Întrebat apoi dacă are informații mai concrete legate de salariul lui Răzvan Burleanu, Iftime a mai spus: "Da, am văzut fluturașul de salariu și are 4.000 și vreo 300 de euro".