Un tânăr a descoperit 95.000 de euro într-un dulap second-hand cumpărat de pe internet. Ce a făcut mai departe

Samuel Stănici, un tânăr de 33 de ani din Timiş, crescut într-o familie cu 12 copii şi la rândul său tată a patru copii, muncitor în construcţii şi ocazional în agricultură, în Belgia, a trăit o experienţă de povestit nepoţilor.

În urma unui anunţ de pe site-ul Olx, Samuel, care locuieşte în prezent în satul Bichigi din Timiş, a cumpărat de la un bărbat din Arad o piesă de mobilier la mâna a doua. Samuel povesteşte că înainte de a plăti mobila a deschis uşile şi s-a uitat înăuntru, dar nu a văzut nimic. Nici când a încarcat mobila, nici când a descărcat-o acasă, nici când a pus-o pe poziţie nu ar fi auzit nimic suspect.

După o săptămână, unul dintre copii, jucându-se la dulap, a găsit în interior o cutie metalică. Samuel, lângă comoda în care a găsit ascunşi cei 95.000 de euro. Samuel şi soţia lui au suferit un şoc când au văzut cutia „burduşită" cu bancnote de 500 de euro. Cei doi soţi s-au apucat să numere banii şi a rezultat suma de 95.000 de euro. Din acel moment, Samuel nu a mai avut linişte. „A fost un şoc mare. Când am văzut prima dată situaţia, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că nu e real. După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres, pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit. Nicio clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Bine că am avut soţia şi am mai povestit cu ea. A fost foarte greu. Aveam impresia că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt", povesteşte tânărul.

Frământat că nu ştie ce să facă cu banii, Samuel l-a sunat pe Mircea, un prieten al său de la biserica penticostală din Bichigi. Samuel şi Mircea au stabilit un plan după care să îl caute pe posesorul real al banilor.

„Mă gândeam că poate banii nu sunt ai celui de la care am cumpărat mobila, poate a stat în chirie. Eu am vrut să fiu sigur sută la sută că banii merg acolo unde trebuie", a declarat Samuel.

Ca să îşi ajute prietenul să îl găsească pe beneficiarul real al banilor, Mircea şi-a luat o zi liberă de la lucru, iar cei doi au mers la Arad. Au întrebat prin vecini şi au aflat că tânărul care a vândut mobila a moştenit casa de la tatăl său şi, pentru că o renova după gustul său, a pus în vânzare mobilierul din casă. Cu aceste informaţii, cei doi prieteni au trecut la nivelul următor şi l-au contactat pe vânzătorul mobilei. După ce l-au descusut, încercând să afle care este relaţia cu tatăl său, Mircea şi Samuel au aflat că „în ultima perioadă tânărul şi tatăl său au avut o relaţie bună", iar cei doi au ajuns la concluzia că tânărul este beneficiarul real al banilor, proveniţi cel mai probabil din vânzarea unor proprietăţi deţinute de tatăl său. Atunci i-au spus că au găsit în mobilă nişte bani. Nu i-au spus despre ce sumă este vorba, chemându-l la Bichigi să îi înmâneze banii.

