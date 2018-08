Una dintre victimele jandarmilor de la protestul de vineri îşi caută salvatorul. Tânăra are o fractură, arsuri şi o gaură în picior

Tânăra se numeşte Luiza Mihălcioiu şi a fost la protestul diasporei din 10 august. Din păcate, lucrurile au degenerat, iar jandarmii au folosit forţa. Luiza a devenit o victimă a acestora.

"Va rog sa dati share! Il caut pe cel care mi-a salvat viata vineri. As vrea sa il pot intalni si sa ii multumesc, fiindca vineri noapte cand a venit dupa mine in spital nu am avut cum sa vorbesc cu el. Va rog sa ma ajutati sa il gasesc.

Sunt in patul asta de vineri noapte. Am arsuri pe picioare, iar in laba piciorului am o gaura mare. Piciorul drept e rupt. Nu am voie sa ma misc din pat. Am fost operata cu anestezie generala. Le multumesc doctorilor care m-au ingrijit. Stau pe perfuzii si astept sa ma fac mai bine.

Va rog sa nu imi trimiteti poze cu mine, nu vreau sa le vad.

Lucrurile nu vor ramane asa", a scris Luiza pe Facebook.

Incidente extrem de violente au avut loc vineri seară la mitingul diasporei din Piaţa Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au forţat gardurile în zona din faţa Guvernului şi au aruncat cu diverse obiecte, în special sticle de plastic, iar scutierii au ripostat cu grenade cu gaze lacrimogene şi cu tunul cu apă.

Imagini ŞOCANTE cu protestatari paşnici bătuţi de jandarmi. Jandarmeria reacţionează şi postează un clip cu violenţele protestatarilor

După miezul nopţii, jandarmii au intrat în forţă în Piaţa Victoriei, gonind oamenii, deşi mii de persoane protestau în continuare.

Câteva zeci de mii de oameni au protestat şi sâmbătă seară în Piaţa Victoriei din Capitală, cerând demisia Guvernului. Protestul s-a desfăşurat paşnic, fiind ridicate de către jandarmi doar trei persoane. Oamenii au manifestat şi în mai multe oraşe din ţară - la Iaşi au ieşit în stradă peste 10.000 de oameni, la Timişoara au fost peste 8.000 de manifestanţi, iar la Sibiu aproximativ 5.000.