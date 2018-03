Unde îşi petrec românii minivacanţa de Paşte. Cât costă un sejur, în ţară şi în străinătate

„În ultimii ani, tot mai mulţi români au decis să îşi petreacă vacanţa de Paşte peste hotare, în ţări cu un mare impact cultural şi peisaje extraordinare, în oraşe sau capitale europene, unde preţurile în această perioada sunt mai mici. De la relaxarea într-un hotel de cinci stele în Antalya sau Cipru, până la explorarea deşertului Wadi Rumi din Iordania, de la oraşele pline de mister din Rusia cu ale sale catedrale impunătoare, până la peisajele spectaculoase din Madeira sau Sorrento”, afirmă Dan Dumitru, marketing manager Paralela 45. El adaugă că „anul acesta am înregistrat o creşte cu 20% a cererii pentru vacanţa de Paşte în străinătate, asta şi datorită deciziei Guvernului de a acorda liber românilor în Vinerea Mare. Dacă până acum românilor le era mai greu să îşi ia concediu, acum vacanţa de Paşte s-a mărit, cele 4 zile libere fiind şi în avantajul nostru”.



Potrivit reprezentantului Paralela 45, cele mai căutate destinaţii, unde românii au decis să îşi petreacă vacanţa de Paşte, alături de cei dragi, au fost următoarele:



Iordania

„Este o ţară superbă şi extrem de variată. Are oraşe antice, peisaje deşertice incredibile, locuri sfinte, de la locul unde a murit Moise până la locul Botezului lui Iisus, are incredibila Marea Moartă, cel mai frumos deşert din lume, apoi Wadi Rumi, una dintre cele şapte minuni ale lumii contemporane, sau Petra, oraşul de piatră, supranumit Oraşul Roşu. O vacanţă de Paşte în această ţară costă 1.025 de euro de persoană pentru 8 nopţi de cazare cu mic dejun inclus în hoteluri de 3, 4 sau 5 stele în perioada 3-11 aprilie 2018. În tarif sunt incluse: biletul de avion dus-întors, transferurile, taxele de aeroport, şase cine la hotel, o seară specială în deşert cu cină zarb şi muzică tradiţională beduină, ghid local, vizite şi excursii la Amman, Madaba, Muntele Nebo, Petra, Marea Roşie, Betania, Marea Moartă, plimbare cu jeep-ul în deşertul Wadi Rumi şi însoţitor român de grup”.



Rusia



„Ţară ce ascunde multe cufere cu atracţii turistice, una dintre cele mai iubite destinaţii de vacanţă. O mie şi una de poveşti de dragoste celebre, pline de seducţie şi mister pe care le poţi descoperi în Moscova, cu a sa arhitectură solidă şi o grandoare deosebită, până în oraşul ţarilor, Sankt Petersburg, unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii. O vacanţă de Paşte cu plecare pe 6 aprilie costă 955 de euro pentru 7 nopţi de cazare cu mic dejun şi prânz incluse la hoteluri de 4 stele. Tariful include biletul de avion, transferurile, taxele de aeroport, taxa de viză, tururi panoramice cu ghid local, vizitarea metroului din Moscova şi intrări în staţiile reprezentative, vizitarea Complexului Kremlin, a Fortăreţei Petru şi Pavel, Muzeului Ermitaj şi însoţitor român de grup”.

- Madeira - „Combinaţia perfectă a tropicalului cu liniştea, cu preaverdele, cu un Funchal, capitala insulei, ca o bijuterie încărcată cu case albe, cu străduţe bătute-n piatră cubică peste care alunecă florile arborilor de Jacaranda şi porţi pictate de artişti locali, cu parcuri bogate şi restaurante primitoare cu specific local. Patria hortensiilor, a streliţilor, a vinului licoros şi aromat de Madeira, a fructelor de mare savuroase, a promenadelor lungi pe deasupra oceanului învolburat. O ţară cu un farmec aparte, pe care o puteţi descoperi într-un sejur de 6 nopţi cu plecare pe 7 aprilie la tariful de 825 de euro de persoană. Tariful include bilet de avion, taxe de aeroport, transferuri, 6 nopţi de cazare cu demipensiune la hotel de 5 stele, vizitarea oraşului Funchal, biletul de intrare la grădina botanică, însoţitor român de grup”.

Antalya şi Cipru



„Două destinaţii perfecte pentru relaxare, cu o cultură aparte, cu staţiuni superbe, hoteluri de lux, piscine, spa, activităţi şi locuri de joacă pentru copii, servicii de calitate şi o experienţă culinară all inclusive. Un sejur de 5 nopţi în Cipru, în perioada 06-11 aprilie, cu zbor direct din Bucureşti, taxele de aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport şi asistenţă locală în limba română, are preţuri începând de la 365 euro/persoană. Vacanţa de Paşte pe însoritul litoral al Antalyei a fost foarte solicitată de turişti, un sejur de 7 nopţi de cazare în perioada 7-14 aprilie, zbor charter direct din Bucureşti, taxe de aeroport, transferurile, începe de la 547 de euro/persoană”.

- Istanbul - „Oraşul de pe două continente nu a mai fost atât de solicitat de către turişti, în urma evenimentelor din anii trecuţi, dar în 2018, în vacanţa de Paşte, românii au decis să viziteze frumosul oraş de pe malul Bosforului. Patru nopţi de cazare cu mic dejun inclus la hotel de 4 stele în perioada 5-9 aprilie, bilet de avion Bucureşti-Istanbul şi retur cu compania Tarom, transferuri, taxe de aeroport, tur de oraş pietonal de o jumătate de zi cu însoţitorul de grup în Istanbul, costă 380 de euro/persoană”.

- Bulgaria - „A fost, de asemenea, o alegere bună pentru turiştii români, care s-au îndreptat spre hotelurile cu pachete de Paşte din Albena, all inclusive sau pensiune completă, cu cină festivă, meniu special creat de bucătari, cu muzică live, programe de animaţie, jocuri pentru copii, acces la piscinele interioare, acces gratuit la spa în unele locaţii. Preţurile pentru un sejur minim de 2 nopţi de cazare în cameră dublă au început de la 21 de euro/persoană”.

România

Vacanţele în România au fost şi ele căutate de turiştii dornici să petreacă o vacanţă de Paşte autentic, cu bucate tradiţionale, muzică de petrecere şi relaxare la spa. În topul preferinţelor s-au aflat, potrivit oficialului Paralela 45, staţiunile balneo, Călimăneşti Căciulata, Băile Felix, Băile Olăneşti şi Băile Herculane. Sejururile minime sunt de 2 nopţi de cazare cu mic dejun inclus (tip bufet suedez) sau pensiune completă, întâmpinarea cu ouă roşii, vin şi cozonac după Înviere, prânz tradiţional de Paşte pe 8 aprilie, cu berbecuţ la proţap sau cină festivă, intrare gratuită la spa, acces la piscină interioară şi exterioară cu apă termală, şedinţe de masaj, saună, jacuzzi, activităţi pentru copii. Preţurile încep de la 343 lei/persoană/pachet.

Turoperatorul Paralela 45, specializat în vacanţe de tip charter, circuite şi turism individual, a înregistrat un volum de vânzări de 50 de milioane de euro în 2017, în creştere cu 25% faţă de anul anterior, datorită cererii tot mai mari de circuite şi sejururi în străinătate şi în România, dar şi deschiderii de noi puncte de lucru în Bucureşti şi în ţară. Pentru 2018, compania mizează pe o creştere a afacerilor de 20% şi deschiderea a cinci agenţii, precum şi creşterea segmentului de vânzări online, corporate şi incoming.

De la agenţia Cocktail Holidays, ofertele de Paşte pentru unele dintre cele mai căutate destinaţii sunt următoarele:

Sharm El Sheikh (Egipt)

„De la 660 de euro de persoană, sejur 7 nopţi, hotel de 4 stele, cameră dublă, regim masă all inclusive, zbor charter, transferuri, asigurare medicală şi storno, toate taxele incluse. Turiştii aleg această staţiune pentru plajă, fiind temperaturi de 30 de grade Celsius; cei activit pot face snorkeling, scuba diving, safari in deşert”.

Iordania

„De la 1.065 de euro de persoană, circuit 9 zile, regim masă demipensiune (8 zile + 1 zi cu mic dejun), cazare la hoteluri de 4 stele, zboruri, transferuri, asigurare medicală şi storno, toate taxele incluse. Turiştii vizitează capitala Amman, oraşul roman Jerash, fac plajă în staţiunea Aqaba, explorează deşertul Wadi Rum unde, de altfel, se cazează în corturi de lux, vizitează oraşul antic Petra, vizitează oraşul mozaicurilor Madaba, merg la Muntele Nebo considerat muntele de pe care Moise a privit spre Pământul Făgăduinţei şi se relaxează la Marea Moartă”.

Istanbul

„De la 300 de euro de persoană, 3 nopţi, cazare la hotel de 4 stele, mic dejun, zboruri, transferuri, asistenţă turistică în limba română la turul pietonal, toate taxele incluse”.

Lisabona

„De la 560 de euro de persoană, 5 nopţi, cazare la hotel de 4 stele în centrul oraşului, mic dejun, zboruri, taxe de aeroport, transferuri, tur panoramic, asistenţă turistică în limba română, asigurare medicală şi storno, toate taxele incluse.

Pe de altă parte, administratorii portalului specializat în oferte turistice momondo.ro anunţă că destinaţiile de Paşte preferate de români sunt cu 16% mai ieftine decât anul trecut. „Motorul de căutare pentru călătorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani şi a aflat cum călătoresc românii în vacanţa de Paşte: cât cheltuiesc, când călătoresc, către ce destinaţii şi care sunt noile oraşe care se bucură de un interes crescut din partea românilor. În 2018, românii vor economisi cu până la 16% pentru călătoriile către destinaţiile lor preferate de Paşte”, arată reprezentanţii portalului turistic. Potrivit acestora, românii se vor putea bucura anul acesta de sărbătorirea Paştelui în oraşele lor preferate, plătind pe zboruri cu 16% mai puţin decât anul trecut şi cu 20% mai puţin decât în 2016.

Roma şi Londra

În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma şi Londra rămân primele două destinaţii de interes pentru românii care vor să călătorească de Paşte în străinătate. Pe lângă acestea Paris, Barcelona şi Milano sunt capitalele europene cu o prezenţă constantă în topul preferinţelor românilor pentru această perioadă, în ultimii trei ani. Datele arată că biletele către capitala londoneză, de exemplu, sunt mai ieftine cu 13% anul acesta comparativ cu 2017.

Căutările de zboruri pe care românii le fac pe motorul de căutare momondo.ro arată că preferinţele acestora nu s-au schimbat foarte mult în ultimii trei ani, marile oraşe europene rămânând cele mai atractive destinaţii pentru petrecerea sărbătorilor pascale. „Surprinde, însă, interesul crescut al românilor faţă de oraşul Istanbul. Aflat pentru prima dată între primele 10 destinaţii preferate pentru vacanţa de Paşte, oraşul ocupă în 2018 locul 5”, menţionează sursa citată.

De asemenea, noi destinaţii câştigă popularitate în 2018 şi intră în planurile de călătorie ale românilor. „Moscova este, anul acesta, oraşul cheie în topul tendinţelor românilor care vor să petreacă Paştele în străinătate. O schimbare interesantă faţă de anii trecuţi este scăderea indicelui de popularitate a capitalelor precum Praga, Madrid şi Veneţia, care fac loc oraşelor mai însorite, aflate la malul mării: Bari şi Malta. Această tendinţă actuală a românilor de a se îndrepta spre litoralul mediteranean în detrimentul clasicelor oraşe europene este dovedită de creşterea rapidă a căutărilor de zboruri către Valencia, precum şi către Napoli şi Larnaca”.

Reprezentanţii momondo.ro mai arată că românii tind să călătorească mai mult în străinătate anul acesta, comparativ cu anul trecut. Dacă în 2017 Clujul a fost destinaţia cea mai populară pentru români, iar Bucureştiul a ocupat locul şase, în 2018, niciunul din aceste oraşe româneşti nu a mai intrat în primele 10 oraşe aflate în trend.

Cât timp petrec românii departe de casa în vacanţa de Paşte?

„În 2018, Paştele corespunde zilei de duminică, 8 aprilie, iar acest lucru explică de ce majoritatea călătorilor români pleacă în vacanţă în ziua de 6 aprilie, profitând de weekendul pascal şi întorcându-se în Lunea Mare, în ziua de 9”, arată sursa citată.

Datele centralizate în portal arată că în 2018 un român cheltuieşte, în medie, 904 lei pe biletul de avion pentru vacanţa de Paşte. Scăderea preţurilor la zboruri în ultimii doi ani este motivul pentru care suma medie cheltuită în 2018 este mai redusă cu 16% faţă de anul precedent şi cu 20% faţă de 2016. „Această sumă medie diferă, totuşi, în funcţie de aeroportul de plecare. De exemplu, călătorii care pleacă din Iaşi vor plăti cu 44% mai mult pentru a ajunge în destinaţiile lor preferate, comparativ cu cei care pleacă din Bucureşti. De pe aeroportul din Timişoara se înregistrează cele mai ieftine zboruri, cu 12% mai ieftine decât din Bucureşti şi cu 28% mai ieftine decât din Cluj.

„Paştele este o perioadă importantă pentru mulţi, probabil prima ocazie din an pentru a ne bucura de un weekend prelungit şi a petrece timp cu familia şi cu prietenii. Datele noastre arată că în ultimii trei ani mulţi români s-au bucurat de city break-uri de Paşte, dar observăm interesul crescut de anul acesta pentru destinaţiile turceşti. Pentru călătorii care nu şi-au rezervat încă vacanţa de Paşte, momondo pune la dispoziţie o serie de instrumente şi recomandări pentru a-i ajuta să găsească destinaţia ideală, în funcţie de preferinţele, bugetul, vremea şi interesele pe care le au”, declară Mircea Giurcă, purtătorul de cuvânt al momondo în România.

Momondo.ro este un motor de căutare gratuit care compară cele mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri şi închirieri auto la nivel global. Momondo are birourile în Copenhaga şi este prezent în peste 30 de pieţe internaţionale. Aplicaţiile pentru mobil gratuite sunt disponibile pentru iPhone si Android. Momondo este parte din KAYAK, companie independentă în cadrul Booking Holdings Inc.