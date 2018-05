UNIC! Cea mai lungă ECLIPSA DE LUNĂ din secolul XXI va avea loc în curând! Cine şi unde o vede şi cum DEVINE LUNA

O eclipsa lunara totala este cauzata atunci cand Luna trece prin umbra Pamantului si are loc atunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt aliniate.

O eclipsa totala de Luna este precum una solara dar de aceasta data noi, Pamantul, suntem cei ce eclipseaza Soarele si intreaga Luna este cufundata in umbra noastra, a Terrei, conform specialistilor in astronomie de la thespaceacademy.org.

Pe data de 27 iulie 2018, mai exact in noaptea dintre 27 si 28 iulie 2018, deci vineri spre sambata, vom fi tratati si rasfatati cu aceasta unica eclipsa totala de Luna ce va dura o ora si 43 minute. Ea va fi vizibila de oriunde din Africa, mare parte a Australiei, Asia, America de Sud si in foarte mare parte a Europei.

Va fi vizibila eclipsa totala de Luna din Bucuresti?

Durata totala a eclipsei de Luna din noaptea de 27 spre 28 iulie 2018 este de 6 ore si 14 minute.

Exista faze partiale – inainte si dupa eclipsa totala – ce dureaza impreuna 2 ore si 12 minute iar durata eclipsei totale este de o ora si 43 minute.

Da, eclipsa totala de Luna va fi vizibila in Bucuresti, iata :

La 21:24 incepe eclipsa partiala, Luna incepe sa devina rosie.

La 22:30, incepe eclipsa totala, Luna este complet rosie !

La 23:21, are loc maximum din eclipsa totala de Luna, Luna este cea mai aproape de centrul umbrei Pamantului.

La 00:13, se incheie eclipsa totala de Luna.

La 01:19, se incheie eclipsa partiala de Luna.

Fiind si in noaptea de vineri 27 iulie spre sambata 28 iulie, fiind si vara si cer senin si perioada de concedii, pregatiti-va sa vedeti acest unic fenomen astral!

De ce dureaza asa de mult?

Aceasta eclipsa totala de Luna este in mod special de durata pentru ca Luna va trece chiar prin mijlocul umbrei Pamantului. Daca ea trece mai degraba printr-o parte a acestei umbre, eclipsa nu dureaza asa de mult. Daca rateaza in totalitate umbra Pamantului, avem de-a face cu o eclipsa partiala de Luna.

Pozitia Pamantului in orbitarea lui joaca un rol cheie deasemenea. Asa cum rezulta din insemnarile din Earthsky, pe 27 iulie, Pamantul se va avea la punctul cel mai indepartat de Soare, numit si apogeul, ceea ce inseamna ca va genera o umbra mai mare. Si la aceeasi data, Luna va fi la cel mai indepartat punct in orbitarea sa lunara in jurul Pamantului, numit la randul sau apogeul Lunii. Combinatia dintre cele doua ne vor oferi o eclipsa deosebit de lunga ca durata.

