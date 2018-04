roblema manualelor, nou în centrul atenţiei. Uniunea Editorilor: Ministerul Educaţiei va livra la timp nişte manuale făcute pe "colţul mesei"

"Eu cred că vor face toate eforturile să fie manuale, dar vor fi nişte manuale încropite, nişte manuale făcute pe colţul mesei. Nu vor fi nişte manuale serioase pentru că Editura Didactică şi Pedagogică nu are capacitate, are doar trei redactori şi doi-trei tehnoredactori, deci, este o editură mică şi chiar puţin performată. Probabil vor face în aşa fel încât să mai lucreze şi inspectorii la ele, care vor face nişte evaluări, dar nu prea grozave, pentru că miza lor este să le scoată până începe şcoala", a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Uniunii Editorilor din România, Cristian Greşanu.

Preşedintele Uniunii Editorilor din România a explicat că sunt 251 de discipline pentru clasele I-II şi VI care necesită manuale, printre care şi cele pentru minorităţi şi culte, ceea ce ar însemna un volum foarte mare de muncă pentru Editura Didactică şi Pedagogică.

"Ştiţi că noi nu mai avem nicio tangenţă cu subiectul pentru că ne-au interzis să mai participăm. Editurile au fost scoase din joc. Acum se duc autorii cu manuscrisele, spun ei, minimum două, maximum trei, vă daţi seama că ei nu sunt în stare să facă un singur manual. Nu contează calitatatea. Probabil, cu timpul, vor injecta nişte bani acolo, dar anul acesta sunt pe picior greşit", a adăugat Greşanu.

După ce au fost excluse din procesul de concepere al manualelor, editurile mai pot face doar materialele auxiliare pentru care trebuie să plătească taxe doar pentru a fi evaluate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, din cadrul Ministerului Educaţiei.

"Nouă, editurilor, ne-a rămas doar să facem materiale auxiliare pentru care plătim între 2.000 şi 3.000 de lei numai să fie evaluate, fără a avea vreo siguranţă că vor fi sau nu avizate. Deci, dacă mă duc cu un caieţel de 80 de pagini, trebuie sa plătesc 2.000 de lei. Fiecare auxiliar se plăteşte, iar sumele sunt cuprinse între 1.200 şi 3.000 de lei, în funcţie de numărul de pagini. Dacă are peste 160 de pagini, se plăteşte 3.500 de lei. Vă daţi seama că monopolul pus de Editura Didactică pe manuale va înseamnă monopol şi pe auxiliare pentru că uşor, uşor într-acolo se merge", mai spune Cristian Greşanu.

Reprezentanţii elevilor doresc ca manualele să ajungă la timp pe băncile şcolii şi să fie de calitate, precizând că Ministerul Educaţiei nu a învăţat nimic în ciuda problemelor din fiecare an.

"Interesul elevului este ca manualul să fie de calitate şi ca, în eventualitatea în care vor exista mai multe variante de manuale, să nu existe discrepanţe între ele. Mai mult decât atât, cine le editează, cine le tipăreşte? Este o decizie de piaţă? Noi am spus că nu avem suficientă experienţă în a ne da cu părerea. În fiecare an, ne-am lovit de faptul că manualele întârzie şi MEN nu a învăţăt lecţia pentru că nu dă drumul licitaţiei mai devreme, astfel încât să existe timp pentru rezolvarea contestaţiilor ca manualele să fie pe bănci când începe şcoala", a explicat, pentru MEDIAFAX, Ioana Băltăreţu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.

Aceasta a menţionat că CNE atrage atenţia că, de-a lungul timpului, ministerul a pus mai mult accent pe preţul manualului decât pe calitatea lui.

"Am militat pentru calitate în detrimentul preţului pentru că, până la urmă, pe noi asta ne interesează. Au existat mult prea multe momente în care banul a fost pus mai presus decât educaţia elevilor. Acel compediu a întârziat şi el câteva săptămâni, s-a declarat că vor exista traininguri de formare pentru profesori, astfel încât ei să ştie să lucreze cu acel compendium, pregătire de care nu am mai auzit nimic după aceea şi am auzit că existau şi greşeli în acel compediu pentru că ar fi fost făcut pe fugă, iar calitatea lui ar fi pusă la îndoială", a adăugat Băltăreţu.

În urmă cu o săptămână, preşedintele Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor, Camelia Gavrilă, a declarat că legea manualului a trecut de acest for, care a eliminat manualul unic, introducând maximum trei variante de manuscrise pentru fiecare disciplină în parte.

"S-a lucrat cu foarte multă aplicaţie şi cu foarte multă seriozitate şi cu încercarea de a definitiva ceea ce a venit spre noi. De comun acord cu domnul ministru (al Educaţiei -n.r.) am stabilit că vor fi între minimum două şi trei variante. Vreau să risipim această temere a manualului unic, care ar fi fost un risc îngrozitor de a avea o singură variantă, având în vedere cât de diverse sunt comunităţile şi colectivele de elevi. S-a mers pe păstrarea posibilităţii de a alege, de a respecta şi personalitatea profesorului", a explicat Gavrilă.

Ţinând cont că a trecut de Camera Deputaţilor, legea manualului va ajunge în Comisia de Învăţământ din Senat, care este for decizional, acolo unde este posibil să sufere alte modificări, dar care trebuie să ofere varianta finală până luna viitoare.

"Ce va adăuga Comisia din Senat şi care vor ideile, în aşa fel încât, să nu intrăm într-un disconfort legat de bicameralism şi dificultate de realizare, cu siguranţă, se va îmbunătăţi varianta pe care noi o propunem, mergând pe principiul de a asigura şi o unitate în tot acest haos, pe care l-am tot trăit al manualelor, dar şi cu respect faţă de clasă şi faţă de profesor", a explicat Gavrilă.

Ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a precizat că nu la toate materiile vor exista trei variante şi că este posibil să avem discipline doar cu un singur manual propus.

"Vom accepta spre editare până la trei manuale, astfel, profesorul să poate alege o variantă din cele trei. Sigur că nu la toate disciplinele vom avea cele mai bune trei manuale. Acolo unde vor exista două variante, vor exista două variante, acolo unde va fi o variantă, va fi doar o variantă. În anii din urmă, au fost situaţii când nici măcar acea singură variantă nu a existat, situaţii, în special la manualele pentru minorităţi", a spus Valentin Popa.

Întrebat dacă această lege va fi gata, astfel încât elevii să aibă pe bănci toate manualele la începutul anului şcolar, ministrul Educaţiei a răspuns: "Asta este sarcina oricărui ministru să aducă manualele pe băncile elevilor la timp".