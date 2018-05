Unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz se desparte. Anunţul divorţului va fi făcut în curând

Portalul El Clarin scrie ca relatia dintre Shakira si Gerard Pique este pe butuci. Intre ei exista tensiuni inca de anul trecut, insa au decis sa-si incheie relatia intr-un mod discret si chiar au ales si data cand vor face totul public. Celebra artista si starul de la FC Barcelona au facut un pact, potrivit site-ului spaniol, sa ia oficial o decizie in ceea ce priveste relatia lor de opt ani, undeva prin luna octombrie dupa ce Shakira va termina turneul „El Dorado”, in care ii va lua si pe cei doi copii ai lor, Milan si Sasha.

Desi Shakira si Pique nu au comentat zvonurile in pesa, cei doi au fost surprinsi in ipostaze tandre, extrem de zambitori si fericiti. Mai mult, la un moment dat Gerard a simtit nevoie sa fie si mai protector cu sotia lui, si si-a pus un brat pe spatele ei.

Shakira va incepe turneul international El Dorado pe 3 iunie, in Hamburg si va ajunge in tari precum Germania, Franta, Italia si Anglia.

Cantareata de origine columbiana, in varsta de 40 de ani, a reactionat la zvonurile lansate in presa din Spania, ea spunand ca relatia ei cu Pique este in continuare solida.

“Relatia dintre Shakira si Pique este in continuare puternica, totul merge bine. Lucrurile sunt la fel ca si pana acum! Cele aparute in presa sunt doar zvonuri venite de la oameni care ii vor raul lui Pique”, a transmis managerul Shakirei pentru Hola Magazine, in urma cu cateva luni.

Shakira si Pique au o relatie de 6 ani si doi copii, Milan (4 ani) si Sasha (2 ani). Ei au fost vazuti ultima data impreuna la nunta lui Leo Messi cu Antonella Roccuzzo, in luna iunie.