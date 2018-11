Urticarie la copii. Ce este. De ce apare şi cum se tratează urticaria la copii

Aceasta afectiune este destul de frecventa la copii, insa nu e contagioasa. Asa ca micutii nu se pot imbolnavi unul de la altul. Eruptiile dureaza, de regula, incepand de la cateva ore si pana la cateva zile. Totusi, e posibil ca ele sa persiste si timp de cateva luni. Orice parinte trebuie sa fie insa pregatit si pentru situatii in care urticaria dispare dintr-o anumita zona doar ca sa reapara in alt loc pe corpul copilului.

Urticarie la copii. De ce apare?

Natura alergica a acestei afectiuni face ca urticaria sa apara atunci cand organismul produce histamina, o substanta secretata de sistemul imunitar atunci cand detecteaza prezenta in corp a unui alergen. Cum tipurile de alergeni sunt atat de variate, exista mai multe posibile cauze ale acestor eruptii. Ceea ce face uneori ca „vinovatul" sa fie greu de depistat. Cele mai frecvente cauze ale urticariei sunt urmatoarele:

– Intepaturi de insecte

Copiii alergici la veninul de albina, de exemplu, sau la acidul formic al furnicilor pot face urticarie ca reactie la intepatura insectelor.

– Alimente alergenice

In acelasi timp, urticaria poate aparea atunci cand micutul are o alergie alimentara. Principalele alimente alergenice la care sa fii atenta sunt laptele, ouale, nucile (de orice fel, inclusiv alunele si migdalele), soia, graul, pestele si crustaceele. Chiar si anumiti aditivi si conservati din alimente pot declansa aparitia urticariei. Eruptia se instaleaza fie pentru ca micutul este alergic la proteinele din mancare.Fie deoarece organismul lui reactioneaza la o alta substanta din compozitia alimentelor si incepe sa secrete histamina. Nu este insa obligatoriu ca puiul tau sa manance un aliment alergenic pentru a se imbolnavi. E suficient un simplu contact cu pielea. In unele cazuri, copiii fac urticarie si daca, sa spunem, se murdaresc pe maini cu suc de capsuni.

