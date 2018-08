US Open 2018: Wawrinka, Azarenka şi Kuzneţova au primit wildcard-uri pentru turneul de anul acesta

Elveţianul Stan Wawrinka (33 de ani) nu şi-a putut apăra trofeul la Flushing Meadows în 2017 din cauza unei accidentări la genunchi. El a revenit pe teren în luna ianuarie, însă rezultatele sale nu au fost cele aşteptate, fiind eliminat în turul doi la Wimbledon. El ocupă în prezent poziţia 151 în clasamentul ATP.

Au primit, de asemenea, wildcard francezul Corentin Moutet şi australianul Jason Kubler.

La feminin, fosta câştigătoare a US Open din 2004, rusoaica Svetlana Kuzneţova, şi Victoria Azarenka (Belarus), care are în palmares două trofee de la turneul american de Mare Şlem, vor intra direct pe tabloul principal la actuala ediţie a US Open, după ce au primit wildcard. Alături de cele două au mai primit wildcard Amanda Anisimova and Claire Liu.

US Open are loc anul acesta în perioada 27 august - 9 septembrie în Flushing Meadows, N.Y.