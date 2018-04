USR acuză CFR că a mascat problemele structurale de la Podul Constanţa cu adeziv de exterior FOTO

"Podul Constanţa, de la nepăsare la premeditare. Aceste poze sunt făcute astăzi. Au mascat problemele structurale cu ipsos! (LE: adeziv de exterior) Specialiştii pe care i-am consultat ne confirmă că această lucrare are valoare structurală ZERO. Săptămâna trecută autorităţile responsabile au anunţat că se vor realiza lucrări de reparaţii şi am crezut că se va întâmpla în sfârşit ceva normal. Însă astăzi suntem martorii unui act de politiciansim pur: spoiala (în adevăratul sens) unor probleme grave ca urmare a presiunii publice”, scrie USR Sector 1 pe pagina

Reprezentanţii USR cer Ministerului Transporturilor să publice expertiza tehnică realizată în luna februarie.



Compania care administrează reţeaua naţională de căi ferate, CFR SA, a anunţat săptămâna trecută că va desfăşura în luna mai 2018 lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, din Bucureşti, în baza avizului emis de Primăria Municipiului Bucureşti, la solicitarea Regionalei CF Bucureşti. Situaţia podului, aflat pe Calea Griviţei, a fost amplu dezbătută în ultimele zile, după publicarea unor poze care arată un nivel avansat de degradare al acestuia.



”Lucrările de intervenţie se vor executa în zona Podului Constanţa, administrată de CFR, la km 4+327, în anumite intervale orare doar în cursul nopţii, când traficul este mai scăzut, astfel încât impactul acestor lucrări asupra celor care tranzitează zona să fie cât mai mic. Pentru menţinerea condiţiilor optime şi de siguranţă rutieră, traficul în zona Podului Constanţa, în perioada intervenţiei, va fi dirijat şi semnalizat temporar cu ajutorul indicatoarelor rutiere”, se arată în comunicat.



Totodată, în paralel cu desfăşurarea lucrărilor de intervenţie, Regionala CF Bucureşti continuă parcurgerea etapelor premergătoare implementării programului de reparaţii la Podul Constanţa, pentru zona administrată de CFR SA, potrivit companiei.

Până în prezent au fost elaborate expertiza tehnică şi DALI (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate), documentaţii tehnice obligatorii în vederea demarării procedurilor de lansare a licitaţiei pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de reparaţii, potrivit CFR SA.



”Valoarea estimativă a lucrărilor de reparaţii, conform devizului general emis, este de 5,13 milioane lei, licitaţia urmând a fi lansată în semestrul II al acestui an”, se arată în comunicat.



Podul Constanţa, aflat în strare avansată de degradare, este în administrarea CFR, în timp ce şoseaua de sub pod este în administrarea Primăriei Capitalei. Reprezentanţii municipalităţii spuneau săptămâna trecută că nu pot face nimic pentru repararea podului, pentru că nu este în administrarea lor, însă au prevăzut în bugetul pe anul 2018 bani pentru lucrări de reabilitare a şoselei şi a caii de rulare a tramvaielor de pe Calea Griviţei.



"(...) Singura instituţie abilitată de lege să execute lucrări de consolidare/reabilitare la acest obiectiv (Podul Constanţa, n.r.) este Compania Naţională de Cai Ferate CFR SA. Precizăm că singurul aviz solicitat în ultimii ani pentru Podul Constanţa a fost cel din 13 iulie 2017, când, la solicitarea Companiei Naţionale de Cai Ferate CFR SA, Primăria Municipiului Bucureşti a emis un aviz de intervenţie necesar executării unor "lucrări de îndepărtare a unor fragmente de beton care prin desprinderea lor pun în pericol participanţii la traficul rutier în zona Pod Constanţa (intersecţia Calea Griviţei cu sos. Chitilei - Bd Bucureştii Noi), lucrări ce urmau a fi executate de Compania Naţională de Cai Ferate CFR SA Bucureşti, sucursala regională Bucureşti - secţia L3 Bucureşti”, a transmis săptămâna trecută PMB.