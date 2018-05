USR acuză Poliţia Locală, Jandarmeria că impiedică strângerea de semnături pentru campania "Fără penali în funcţii publice"

"În momentul de faţă suntem undeva în jurul cifrei de 120.000 de semnături. Obiectivul este acela de 500.000 de semnături pentru a transforma această iniţiativă cetăţenească într-un posibil proiect de lege de modificare a Constituţiei. Am organizat această conferinţă de presă nu doar pentru a vă spune numărul de semnături strânse, ci pentru a vă arăta ce se întâmplă în momentul de faţă în România, când cetăţeni şi voluntari care vor să ducă listele în faţa cetăţenilor pentru ca să se poată semna, se întâlnesc cu statul român, aşa cum a ajuns acesta sub conducerea lui Liviu Dragnea", a spus Dan Barna.



USR a prezentat mai multe filmuleţe în care Poliţia Locală şi Jandarmeria intervin printre voluntarii care adună semnături.



De asemenea, în cadrul conferinţei, preşedintele formaţiunii, Dan Barna, a declarat că politicieni şi primari din ţară au agresat voluntarii care au adunat semnături. El spune că la Chiajna s-a aruncat cu ouă în cei care adunau semnături, la Tulcea şi Constanţa au fost distruse corturile, iar la Timişoara, primarul Nicolae Robu a sancţionat un senator USR care strângea semnături.



"În foarte multe locuri din România sunt agresaţi (voluntarii - n.r.) de politicieni, de primari, care simt un pericol dinspre această campanie care îşi propune să aducă o minimă morală în România, aceea de a nu avea penali în funcţii publice. La Chiajna a avut loc un atac cu ouă. Suntem fix în societatea lui Caragiale. Oameni ai primarului din localitate au atacat cu ouă voluntarii care adunau semnături. La Tulcea cortul a fost distrus, la Constanţa, vandalizat. La Timişoara, primarul a sancţionat (...) un senator al României care, voluntar, aduna semnături pentru această campanie, iar la Dolj, chiar în acest weekend, la Festivalul Bujorului, jandarmii au evacuat voluntarii dintre cetăţeni, pentru a face loc unei delegaţii PSD, care urma să vină în vizită, spunând că strângerea de semnături este o contramanifestaţie. Suntem într-un stat care devine, zi de zi, după chipul şi asemnănarea lui Liviu Dragnea", a mai spus Barna.



La rândul său, senatorul USR Nicu Fălcoi a relatat incidentul de duminică seară, în care primarul Timişoarei, Nicolae Robu (PNL), a cerut amendarea lui şi a voluntarilor care adunau semnături, pe motiv că a fost întrebat dacă nu semnează şi el iniţiativa "Fără penali în funcţii publice".



"Duminică seara, a avut un loc un incident la Timişoara, în timp ce strângeam semnături alături de alţi voluntari pentru această campanie cetăţenească. Am îndrăznit să mă îndrept şi către primarul Timişoarei, care era într-o plimbare de seară, şi să-i cer să semneze şi el tabelul nostru. Din păcate, domnul Robu, în oraşul Revoluţiei, nu numai că a refuzat să semneze, ba chiar şi-a asmuţit, la propriu, agenţii Poliţiei Locale, care îl însoţeau, pentru că nu se plimbă prin oraş fără gardă de corp, asupra noastră, spunându-le să ne legitimeze, să ne întocmească procese-verbale de contravenţie. Discuţia dintre noi este publică. Eram în spaţiul public, nu aveam niciun alt însemn decât tricourile de pe noi. Eram cu o foaie în mână şi discutam cu cetăţenii", a spus Nicu Fălcoi.



Obiectivul USR este ca până la finalul anului 2018 să înainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constituţiei prin care să se interzică persoanelor condamnate penal la pedeapsa închisorii să candideze la alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, dacă au săvârşit infracţiuni în mod intenţionat.



Pentru ca proiectul de lege să ajungă în Parlament sunt necesare cel puţin 500.000 de semnături ale cetăţenilor cu drept de vot din cel puţin jumătate din judeţele tării, iar USR s-a angajat să sprijine acest demers prin intermediul filialelor sale teritoriale.



În acest sens, se doreşte ca articolul 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, să fie completat cu un nou alineat, cel de-al treilea, având următorul conţinut: “Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.”