Vârsta legală pentru sex în România. Ce păţeşti dacă faci sex cu un minor

Varsta legala pentru sex in Romania

In Romania, se considera act sexual cu un minor si se pedepseste conform legii, orice act sexual cu o persoana care nu a implinit varsta de 15 ani. Se pedepseste, de asemenea, orice act sexual cu o persoana intre 15 si 18 ani, daca fapta este savarsita de turore, curator, supraveghetor, ingrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori daca faptuitorul a abuzat de increderea victimei sau de autoritatea ori influenta asupra respectivei persoane.

Ce patesti daca faci sex cu un minor

Pentru a evita problemele de ordin legal, ar fi bine sa nu te risti in raporturi sexuale cu o persoana sub 18 ani. Dar cum iti dai seama daca o fata are 18 ani sau nu? Mai ales ca multe fete pot parea de 20. Simplu! Intreab-o intotdeauna cati ani are! Daca esti major, iar partenerul de sex minor, vina iti apartine in exclusivitate. Esti considerat adult, asa ca cel mai bine este sa fii precaut. Nu e deloc ceva exagerat sa ceri un act de identitate. Te feresti, astfel, de multe necazuri. Codul penal nu deloc bland.

