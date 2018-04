Care a fost cauza reală a morţii actorului Verne Troyer. Detalii neştiute au ieşit acum la iveală

Verne Troyer a murit sâmbătă la vârsta de 49 de ani, iar cauza decesului său nu a fost făcută publică. Dar familia lui a vorbit, însă, despre depresie și sinucidere. Cu doar cateva saptamani mai devreme, pe 3 aprilie, Verne, cunoscut pentru rolurile sale din filmele Austin Powers, Spy Who Shagged Me si Austin Power in Goldmember, a fost internat după ce a sunat la serviciile de urgenta pentru a anunța un caz de sinucidere. Atunci, analizele prelevate au arătat că actorul area în sânge de trei ori limita legală de aclool.

De altfel, TMZ scrie că Verne, care a vorbit deschis despre lupta cu dependența de alcool de-a lungul anilor, nu a răspuns tratamentului oferit de spital, așa că a fost transferat la alt spital. Se pare, însă, că organismul său nu a răspuns la tratament și organele interne i-au cedat pe rând.

Sâmbătă, familia a decis să fie oprite aparatele care îl țineau în viață. În urma decesului a fost realizată o autopsie, dar rezultatele toxicologice sunt încă așpteate. Deocamdată, medicii legiști nu au anunțat cauza oficială a morții.