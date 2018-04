VERNE TROYER, cunoscut pentru rolul său Mini Me, a murit la spital după ce acum o săptămână a încercat să se sinucidă

VERNE TROYER s-a născut și a crescut Michigan și și-a început cariera în showbiz ca dublură pentru un copil de nouă luni într-un film intitulat Baby’s Day Out/ O răpire cu bucluc, în 1994.

Actorul a lucrat ca actor și cascador într-o serie de filme înainte de a deveni preferatul cinefililor în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me/ Austin Powers: Spionul care mi-a tras-o și în Austin Powers in Goldmember, interpretând memorabilul rol al partenerului Dr Evil, Mini-Me.

Filmografia lui mai include filmul lui Terry Gilliam, Fear and Loathing in Las Vegas/ Aventuri în Las Vegas, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone/ Harry Potter și piatra filosofală, în rolul Griphook goblinul, și cel mai recent, s-a reîntâlnit cu Mike Myers în comedia The Love Guru/ Gurul dragostei, în care a interpretat rolul antrenorului unei echipe de hochei pe gheață canadiene.

Actorul suferea de drepesie și era dependent de pastile antidrepresive,scrie Dailymail.